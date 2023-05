Il progetto green degli studenti "Quattro serre per le scuole medie"

Alcuni studenti delle scuole medie di Bondeno, guidati dal sindaco e dal vicesindaco dei ragazzi, rispettivamente Emanuela Hu Yijun e Francesco Zucchi, hanno illustrato in Municipio il loro progetto per una scuola più “green” e sostenibile, in partenza già dal mese di maggio. I ragazzi sono stati accompagnati dal dirigente scolastico, Luca Maiorano, e dalla professoressa Tiziana Casari. In pratica, il progetto prevede di collocare nel cortile retrostante alla scuola media quattro serre (3x4 metri ciascuna), altre due serre da utilizzare come magazzino e altri tre tavoli da lavoro. Poi, saranno collocati altri otto cassoni rialzati da utilizzare come fioriere e ben sedici aiuole rialzate. Il tutto sarà completato con l’idea per il futuro di espandere il frutteto già presente attraverso la piantumazione di cachi, fichi, una vigna e dei fiori lungo la recinzione perimetrale. "I ragazzi hanno mostrato un entusiasmo coinvolgente – racconta il sindaco, Simone Saletti –, presentando un progetto solido già in partenza nelle prossime settimane. Come Ente, abbiamo immediatamente sposato la causa e ci siamo impegnati, come da loro specifica richiesta, a posizionare in tempi celeri dei punti per prelevare l’acqua necessaria. Ringrazio la dirigenza scolastica e il corpo docente per essere riusciti a veicolare sul polo di Bondeno questo genere di risorse".