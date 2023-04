Il progetto ‘Inside II’ Contro l’emarginazione fondi per 280mila euro

Quasi 280mila euro per strutturare interventi a contrasto della grave emarginazione delle persone senza fissa dimora, nello specifico il potenziamento dei servizi di accoglienza e l’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta del progetto ‘Inside II’, al quale il Comune, attraverso l’assessorato comunale alle Politiche sociali, su proposta avanzata in giunta dall’assessore Cristina Coletti, ha scelto di aderire per dare continuità alle azioni attuate nell’ambito del primo ‘Inside’ che garantiscono aiuti alle persone in stato di estrema povertà. "L’attenzione che l’amministrazione pone per evitare l’isolamento sociale e ogni forma di povertà è altissima – spiega l’assessore Coletti –. ‘Inside II’ è una progettualità che si inserisce in questo impegno grazie ai 278.469 euro di fondi europei. Con questa entrata andremo a confermare l’aumento del numero di posti letto in accoglienza notturna e diurna passati con la pandemia da 11 a 18, prolungare i mesi di assistenza all’interno del Piano freddo, attivare 2 posti in accoglienza h24 per uomini adulti senza dimora e affetti da patologie sanitarie, ma anche acquistare e distribuire beni di prima necessità come coperte, biancheria e indumenti. Per effetto di una convenzione stipulata fra il Comune e Asp sarà il nostro Centro servizi alla persona a gestire le risorse in arrivo, che si sommano ai 130mila euro di fondi erogati dall’amministrazione per l’accoglienza di persone senza fissa dimora ogni anno. La riduzione del disagio in strada – prosegue Coletti – è un tema che stiamo affrontando, anche grazie al fondamentale contributo di volontari e associazioni del Terzo settore, ricercando e proponendo soluzioni puntuali e diversificate rispetto ai problemi esistenti".

In ‘Inside II’ sono due i canali di finanziamento che vanno a formare i 278.469 euro disponibili per la realizzazione degli interventi: 132.961 euro da destinare ai servizi tramite il Piano operativo complementare di azione e coesione e 145.508 per l’acquisto di beni tramite il Fondo di aiuti europei agli indigenti. Nel primo caso l’attuazione del progetto consentirà di prolungare fino al 31 maggio l’accoglienza messa in campo con il Piano freddo e mettere a disposizione nuovi posti letto per persone senza fissa dimora. Con le risorse Fead si andranno invece ad acquistare e distribuire, attraverso l’Unità di strada e i servizi di Sportello sociale, beni come sacchi a pelo, indumenti, kit per l’igiene personale. La distribuzione di beni, fra l’altro, consente agli operatori di avvicinare ed agganciare i senza dimora per poi inviarli ai servizi sociali territoriali per un eventuale posto letto in accoglienza e alle mense. Sempre con il finanziamento Fead è prevista la fornitura di attrezzature di due alloggi – dedicato uno agli uomini e l’altro alle donne – di cohousing destinati agli adulti fragili, per i quali saranno sostenuti acquisti di beni personali e alimentari.