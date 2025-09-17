Il progetto ’Movida sicura’. Ecco la ’Terrazza’ nel teatro: "Nuovo volto a piazza Verdi"

È stata inaugurata “Terrazza Verdi - Cafè & Cocktail Bar”, il nuovo locale all’interno dell’ex Teatro Verdi. La nuova apertura fa parte del più ampio progetto di riqualificazione diurna e notturna dello spazio urbano della piazza. Una vera e propria novità per la zona, che ora sarà ulteriormente vissuta sia dai fruitori degli spazi di Laboratorio aperto, che più in generale da chi vive e lavora in zona. Prende il nome dalla terrazza al piano superiore dell’ex Teatro Verdi, che dall’alto si affaccia sulla piazza.

Avviato in via sperimentale da un anno (ottobre 2024), è di ieri il taglio del nastro ufficiale del locale, alla presenza dell’assessore al Commercio Francesco Carità. "Cultura e commercio viaggiano di pari passo in questo luogo che si affaccia in una delle piazze caratteristiche della nostra città. Con questo locale, dotato di un’ampia terrazza che si affaccia proprio sulla piazza, viene dato un tocco di eleganza e di decoro ulteriore a questo luogo. Il plauso va agli imprenditori che hanno investito e a chi ha pensato di dare continuità allo spazio dotandolo di un bar, portando un servizio aggiuntivo in quest’area del centro storico", ha sottolineato l’assessore Francesco Carità.

"Oggi, con questa inaugurazione, raccontiamo che c’è un nuovo bar in città. Si tratta di un altro tassello importante per l’ex Teatro Verdi e per tutta la zona, di un più ampio percorso avviato già negli scorsi anni con l’amministrazione comunale grazie al progetto Movida sicura, incentrata sulla vita serale della piazza e il decoro di quest’area di città. Con questa inaugurazione l’ex Teatro Verdi non sarà più solo spazio d’elezione per workshop ed eventi, ma anche punto di riferimento per la convivialità e per la vita stessa della piazza e del quartiere", ha aggiunto Marco Rizzo di Laboratori aperti, che gestisce l’ex Verdi. La gestione del locale (indipendente da quella dell’ex teatro Verdi) è la stessa di Orba Canocia e Orco Bacco. Attualmente vi lavorano cinque persone e il locale, tra interno ed esterno, può accogliere 100 persone.

La terrazza Verdi è aperta dalle 7.30 alle 13.30 il lunedì, dal martedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 18 all’1 di notte. Sabato e domenica dalle 18 all’una.