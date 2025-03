Il Progetto Pegaso, viaggio attorno al mondo sulle tracce del cavallo

Progetto Pegaso, Vincenzo Tessarin da oggi al 23 marzo nella galleria Dosso Dossi, in via Bersaglieri del Po 25 a Ferrara. L’inaugurazione sarà oggi alle 17.

Sono passati più di 4000 anni da quando il Cavallo è stato scelto dall’uomo come compagno fidato e lo ha allevato selezionando le caratteristiche più adatte a seconda delle proprie esigenze evolutive. Il Cavallo è stato al fianco dell’uomo nelle sue battaglie, l’ha aiutato a diventare agricoltore, a trasportare prodotti e masserizie per i suoi commerci, ma soprattutto gli ha permesso di muoversi nei suo nomadismo, permettendogli di attraversare le grandi pianure o di valicare le catene montuose, per raggiungere ogni angolo del pianeta.

Nella mitologia greca, il cavallo è spesso associato agli Dei e agli eroi. Pegaso, il cavallo alato nato dal sangue di Medusa, è un simbolo di ispirazione poetica e artistica. "Il Progetto Pegaso è un long-term project che mi sta coinvolgendo da diversi anni. Durante questo periodo, in diversi viaggi, ho sempre cercato di ritrarre questo straordinario animale nel suo ambiente naturale, sia a contatto con l’essere umano, nel suo rapporto simbiotico, sia libero in un ambiente selvaggio. Dalla Patagonia argentina, passando per le terre vulcaniche dell’Islanda, agli altopiani del Kirghizistan. Dai bianchi destrieri sloveni di Lipica ai maestosi Shagya ungheresi, fino ai cavalli Maremmani della Toscana, ed ai cavallini della Giara in Sardegna. Le immagini realizzate sono dittici composti da una foto che ritrae il cavallo nel suo ambiente ed una foto dell’ambiente stesso dove vive. La ricca eredità simbolica e mitologica ha influenzato la percezione del cavallo nella cultura contemporanea, ed è stata fonte di ispirazione per il Progetto Pegaso, cercando di rendere questo animale di grande bellezza e utilità, una potente icona culturale e spirituale".