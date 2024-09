Il progetto per l’aeroporto: "Slittamenti nei lavori, ma finiremo entro il 2025"

"Lo slittamento di alcune tappe intermedie non pregiudica in alcun modo il raggiungimento e il pieno rispetto del traguardo finale del progetto: la rigenerazione dell’aeroporto". È uno dei passaggi più significativi della lettera con la quale il Comune, su input del sindaco Alan Fabbri e dell’assessore Francesca Savini, ma per mano del direttore generale Sandro Mazzatorta, risponde alle sollecitazioni del dipartimento Sport di Palazzo Chigi. Al centro dello scambio epistolare tra amministrazione e presidenza del Consiglio dei ministri c’è il maxi progetto di riqualificazione dell’aeroporto finanziato con otto milioni tra Pnrr e Enac. Premesso che il vero nemico della pubblica amministrazione – sul versante delle risorse europee – è il tempo di realizzazione e rendicontazione dei lavori, l’impegno formale e sostanziale che si è assunto il Comune con questa missiva è quello di ultimare i lavori entro dicembre 2025. Non solo. "Al massimo entro il 20 novembre 2024 – si legge nella lettera di cui il Carlino è in possesso – è prevista l’adozione della determina di aggiudicazione con verbale di aggiudicazione di urgenza ed entro il 17 gennaio 2025 è previsto l’inizio dei lavori con ultimazione in data 3 dicembre 2025".

Sulla realizzazione di questo piano, vanno fatte due considerazioni. La prima è legata alla delicatezza dell’opera, la seconda è quella legata al fatto che negli ultimi mesi della precedente consiliatura la pratica è stata un po’ trascurata – complici probabilmente anche la campagna elettorale e un’altra serie di impegni – per cui, ora, il primo cittadino ha deciso di premere sull’acceleratore. "Gestire in modo integrato le risorse del Pnrr con i fondi ministeriali Enac – prosegue la lettera che è indirizzata anche al capo di Gabinetto del ministero dello Sport – non è operazione semplice e il mancato rispetto delle scadenze originarie, previste per l’avvio della procedura di gara, sconta inevitabilmente le difficoltà e i rallentamenti legati anche alla complessità del coordinamento di più livelli istituzionali coinvolti nell’iter procedurale e di più professionisti coinvolti nella progettazione. Nonostante tutto, il cronoprogramma fisico dei lavori garantisce la conclusione dell’opera Pnrr entro il mese di dicembre 2025 nel pieno rispetto dei tempi previsti dal piano".

Nel frattempo, comunque, l’amministrazione fa sapere di aver già predisposto l’iter – anche sotto il profilo procedurale – per marciare spediti. "A seguito della validazione del Piano di fattibilità tecnico-economica, prevista per fine agosto – si legge ancora – si procederà immediatamente con l’avvio della procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori sotto soglia. A tal proposito si evidenzia che l’amministrazione, nelle more della validazione, ha già predisposto gli schemi degli atti per poi procedere il più tempestivamente possibile". "Nell’ambito del monitoraggio sul grado di avanzamento del nostro intervento si è indubbiamente verificato uno slittamento rispetto alle tempistiche originarie – ammettono dall’amministrazione – ma siamo certi, giunti al giro di boa del progetto Pnrr, che le modifiche introdotte nel processo di attuazione del progetto serviranno a garantire il raggiungimento dell’obiettivo concordato: la rigenerazione dell’aeroporto San Luca". Insomma, slittamento sì ma che non pregiudicherà l’esito di un piano che l’amministrazione Fabbri ha sempre definito strategico. "Tale progetto – è l’incipit del documento – si fonda su un complessivo disegno strategico di valorizzazione e rigenerazione delle importanti attività di carattere sportivo e agonistico del nostro Comune, considerate come fondamentali punti di aggregazione e quindi con ampie ricadute positive sulla coesione sociale dell’intera comunità".