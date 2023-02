Il progetto Polis non va limitato ai paesi piccoli

Bruna

Barberis*

analisi illustrata dal consigliere Francesco Carità, in merito alla chiusura degli uffici postali, ci trova pienamente d’accordo. Come sindacato, assieme ai residenti delle periferie a suo tempo coinvolte dalle chiusure, ci siamo opposti, così come si opposero i sindaci al tempo in carica perché ricordo, la nostra provincia fu una delle più penalizzate dalle chiusure. Non solo perché si sopprimeva un servizio importante, ma perché le conseguenze maggiori si sarebbero scaricate su una popolazione anziana. Il progetto Polis prevede oltre un miliardo di euro di investimenti per finanziare la nascita di migliaia di sportelli negli uffici postali, ma solo per i Comuni sotto i 15mila abitanti. Sono molte le aree in zone interne e svantaggiate che ne beneficeranno, offrendo ai cittadini, tra cui tanti anziani, l’opportunità di accedere facilmente ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Un progetto di grande importanza che integra transizione tecnologica sostenibile e valore umano. La nostra provincia è una tra le più estese del Paese, un territorio che vede le periferie molto distanti dal centro dei comuni dove di norma si concentrano i servizi, una popolazione anziana e spesso sola, condizione che la costringe ad accedere ai servizi in autonomia. Periferie alle quali non va solo rifatto il look per renderle più attraenti, ma nella quali investire risorse economiche per migliorare la qualità della vita delle persone che già le popolano garantendo loro le stesse opportunità di chi abita in centro. Se a suo tempo la chiusura degli uffici postali è stata un errore, oggi un progetto che restituisce alle frazioni un luogo che può erogare anche servizi di competenza delle amministrazioni va sostenuto da tutti i soggetti che hanno responsabilità politiche. Tutti i temi che hanno la radice del ‘bene comune’ non dovrebbero vedere contrapposizioni, ma coinvolgimento, confronto e infine condivisione. Per la Cisl il progetto Polis deve includere, con opportuni criteri, anche le periferie dei comuni oltre i 15mila abitanti.

* Segretaria generale

Cisl Ferrara