"Il progetto procede, manteniamo la parola"

Sulla questione aperta degli allagamenti in via Santa Margherita è intervenuto il vicesindaco Alessandro Balboni – in qualità di assessore con deleghe a Opere pubbliche e Infrastrutture – dichiarando che l’amministrazione è al corrente delle condizioni del sistema idrico della zona est della città e che si sta già muovendo di conseguenza, portando avanti, parallelamente, attività di manutenzione e di progettazione di interventi strutturali nei quartieri interessati. Lo scorso anno, infatti, sono state pulite le condutture della fognatura, mentre ormai da mesi va avanti la pianificazione strategica di interventi strutturali mirati per un totale di duecentomila euro, con l’intenzione dichiarata di inserire i lavori nel piano opere del 2025. La progettazione, partecipata dal Comune, da Hera e dal consorzio di bonifica, si struttura su singoli piani di lavoro volti a studiare la situazione del sistema idrico zona per zona.

"I lavori sono a buon punto – dichiara Balboni –, la fase di progettazione è ormai al termine. Il problema del sistema fognario della zona è noto da tanti anni, ma solo in tempi recenti, causa peggioramento delle condizioni climatiche, si è fatto urgente. Ci lavoriamo da quando ho ricevuto la segnalazione". E rispetto al caso Santa Margherita: "In quel tratto la rete fognaria è deputata al solo collettamento dei reflui all’impianto di depurazione. Alcune abitazioni private hanno impropriamente collegato caditoie e scarichi delle loro acque meteoriche alla rete, peggiorando la situazione. Inoltre l’impianto di via delle Statue ha regolarmente funzionato secondo le sue potenzialità negli eventi più critici, ultimo quello di maggio".