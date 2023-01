"Il progetto ’Rigenera Copparo’ non farà perdere posti auto e valorizzerà il centro storico"

"L’obiettivo del progetto ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’ è di non perdere posti auto nel centro di Copparo, dal momento che l’obiettivo è valorizzare la piazza come luogo di attività e attrattore turistico, culturale ed economico". Così l’amministrazione comunale risponde alla richiesta di chiarimenti sui parcheggi, avanzato dalla presidente di Ascom Copparo Paola Bertelli. Come riferito dal Comune, allo stato il "riscontro definitivo sull’esatto dimensionamento dei nuovi posti auto" non è pienamente possibile "semplicemente perché è ancora in corso la fase di progettazione esecutiva, successiva alla condivisione con le associazioni di categoria, con la commissione consiliare e con la comunità tutta: dunque si stanno ancora studiando nel dettaglio i vari punti degli interventi in cui saranno investiti di 3.490.000 euro, grazie a risorse del Pnrr. Tuttavia nel progetto definitivo, presentato dall’architetto Mauro Crepaldi, dei circa 170 parcheggi attualmente presenti in piazza del Popolo una quindicina verranno redistribuiti nelle piazze e nelle vie limitrofe. Nel nuovo parcheggio di piazza del Popolo i posti auto saranno ottimizzati a vantaggio delle attività commerciali, in particolare per aumentare le aree per le distese".