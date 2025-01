Il progetto ’StraVolti’: "Con noi la creatività diventa solidarietà"

L’arte e la creatività per la solidarietà. Si tratta del progetto ‘gli StraVolti’, sorto all’interno della casa residenza per anziani Villa Ilaria di Baura da un’idea dell’animatrice Augusta Calzolari, ispirata dall’arte di Paolo Brunelli, ospite della struttura, ma soprattutto pittore autodidatta. L’iniziativa vedrà una mostra di quasi quaranta opere pittoriche, per tutto il mese di febbraio alla biblioteca comunale ‘Casa Niccolini’ di via Romiti. L’inaugurazione domani alle 10.30 (con laboratorio per bambini dai 5 anni), sarà anche l’occasione per presentare il libro che raccoglie racconti di vari autori ispirati dalle opere di Brunelli, i proventi saranno destinati all’attività della Fondazione Acaref. Assieme ai dipinti, una quarantina in tutto realizzati su vari supporti, sarà esposta anche una serie di pupazzi creati dalle ospiti di Villa Ilaria e ispirati sempre agli ‘Stravolti’.

L’intera iniziativa beneficia del patrocinio e del contributo economico dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, ed è stata presentata ieri in residenza municipale. All’incontro sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, l’ideatrice del progetto "Gli StraVolti" Augusta Calzolari, il direttore della comunità alloggio per persone anziane "Villa Ilaria" di Baura Francesco Perretta, la manager di Fondazione Acaref est Claudia Formigoni e la bibliotecaria di Casa Niccolini Wally Panizzolo.

"Questo progetto – dichiara l’assessore Coletti – è una dimostrazione evidente di come coltivare e conservare nel tempo le proprie passioni possa far nascere qualcosa di bello ed entusiasmante. Promuovere un invecchiamento attivo è un obiettivo fondamentale, perché porta benefici per la salute e promuove l’inclusione sociale. ‘StraVolti’ è un progetto unico e di grande valore, che intercetta le sensibilità di tutte le fasce della popolazione, creando un ponte tra le generazioni per la sua capacità di unire idealmente gli ospiti di ’Villa Ilaria’ e i giovani che ammireranno l’esposizione. Meritorio è anche lo scopo solidale del libro, in quanto i fondi raccolti finanzieranno la ricerca di Acaref".

Paolo Brunelli, 79 anni, dipinge per passione, quadri con volti dai colori sgargianti. "Gli StraVolti – ha confermato Augusta Calzolari – sono un progetto che prende avvio dalla grande passione per la pittura di Paolo Brunelli e che dimostra che anche in una struttura per anziani si può invecchiare creativamente. I volti nati dalla fantasia di Paolo non lasciano indifferenti coloro che li osservano".

Ringraziamenti a tutti i promotori del progetto sono giunti sia da Francesco Perretta che da Claudia Formigoni, che ha ricordato: "E’ possibile ottenere il libro a fronte di una donazione minima di 15 euro a favore di Fondazione Acaref, per il sostegno dei malati di atassia e della ricerca scientifica sulle sindromi atassiche presso l’Università di Ferrara". La mostra sarà visitabile per tutto il mese di febbraio a Casa Niccolini, negli orari apertura della biblioteca: il martedì e giovedì dalle 15 alle 19, il mercoledì e sabato dalle 9 alle 13, e per le scuole eventualmente anche nelle altre mattine su prenotazione".

Mario Tosatti