"Il Pronto soccorso non si tocca"

Ferma presa di posizione ieri, del sindaco Edoardo Accorsi che davanti al pronto soccorso di Cento ha mandato un messaggio chiaro alla Regione ribadendo la contrarietà alla rimodulazione del pronto soccorso che a Cento conta più di 20.000 accessi, nell’ambito di un più complessivo progetto di riforma del sistema emergenza urgenza regionale e invitando tutti al presidio cittadino di martedì alle 19. "Voglio mettere in campo tutte le iniziative – dice –, cosa che sto facendo in tutte le sedi istituzionali. Niente parole gridate o strumentalizzazioni ma modi pacati, fermi e chiari. Ora, come faccio da 10 giorni in tutte le sedi, rimando alla Regione il messaggio che continui ad esserci il pronto soccorso senza modifiche se non in un ottica di maggiore investimenti".

L’iniziativa. "Martedì faremo un presidio davanti al Ps, senza intralciare l’attività – prosegue – sarà un presidio di tutti con il sindaco che parlerà e rappresenterà tutti. Invito associazioni, professionisti, forze politiche, senza nessun vessillo di partito. Ci riconosceremo sotto uno striscione comune". Ieri sera in sede capigruppo ha proposto l’iniziativa a tutte le forze politiche. "Ben vengano tutte le iniziative, l’obiettivo è far arrivare il messaggio alla Regione – aggiunge –. Il nostro Ps e l’ospedale sono importantissimi non solo per la nostra città ma per un territorio molto più ampio. La città riconosce nella struttura il bene più prezioso che ha perché la salute è la cosa più importante, va garantita a tutti. Messaggio che voglio arrivi a chi lavora nel nosocomio: non mi giro dall’altra parte nel momento del bisogno". E sugli incontri dei giorni scorsi in Regione coi sindaci. "Il confronto ci sarà nelle conferenze territoriali socio sanitarie – dice – ne è stata convocata una dove si discuterà di queste linee. Mi son sentito anche con Donini. Ha solo detto che si sta facendo un lavoro di costruzione della proposta che poi arriverà in Ctss. Tutti noi sindaci stiamo aspettando per capirecosa significherà questa riforma. Sono determinato a salvaguardare e tutelare tutti i presidi sanitari della nostra città".

Laura Guerra