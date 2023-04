"Il Pronto soccorso non si tocca La raccolta firme va a gonfie vele"

Prosegue la mobilitazione per chiedere a gran voce che il pronto soccorso di Cento e l’ospedale non vengano depotenziati con la riorganizzazione che vuole fare la Regione. Il gruppo di Fratelli d’Italia, Avanti Cento, Lega e Forza Italia, forze di minoranza in consiglio comunale, hanno cominciato ieri la raccolta firme cittadina, riscontrando subito una grande risposta dalle persone e proseguirà allargandola alle frazioni ma anche ai comuni limitrofi, poi spedita in Regione. Le forze politiche della maggioranza in consiglio comunale, invece, hanno scelto di presentarsi davanti al nosocomio. Sabato infatti, erano presenti davanti al SS. Annunziata, per esprimere la preoccupazione per quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni. "Il nostro primo cittadino si è già fatto portavoce e promotore delle istanze della nostra città attraverso tutti i canali a disposizione e mantiene salda la sua posizione – dicono - A lui va il nostro pieno appoggio e sostegno in difesa del nostro ospedale".

A queste iniziative si aggiunge la voce anche del PSI di Cento che si unisce alla protesta del Sindaco Accorsi e dei cittadini contro la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata. "Una scelta che penalizza come sempre gli utenti che così non riceveranno più assistenza per un problema sanitario urgente non risolvibile dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dalla guardia medica – dice Rosy Govoni - Per noi socialisti è davvero triste dover combattere ogni giorno contro incomprensibili tagli di servizi e risorse alla sanità". E dunque rivolgono richieste ben precise sia alla politica che alla sanità. "Domandiamo quindi all’assessore regionale Raffaele Donini ed alla dottoressa Monica Calamai dell’ausl, di preservare il pronto soccorso di Cento perché come è risaputo è un presidio di vitale importanza per tutto l’alto-ferrarese – prosegue la Govoni - Chiediamo inoltre che vengano resi noti le motivazioni e i conti del risparmio che si otterrebbe chiudendo il servizio di Pronto Soccorso. Una cosa è certa se davvero dovesse essere chiuso il Pronto soccorso di Cento, sarebbe un’ ulteriore privazione per cittadini e per l’intero territorio dell’Alto-Ferrarese".

laura Guerra