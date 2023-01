Il Psi rende omaggio a Bettino Craxi

Domani, alle 18, nella parrocchia di San Francesco (via Terranuova), messa di commemorazione in occasione dei 23 anni della scomparsa

di Bettino Craxi, segretario del Psi e presidente del consiglio.

"La segreteria provinciale – spiega il segretario della Federazione Psi di Ferrara, Davide Stabellini – ripropone come ogni anno la cerimonia religiosa in memoria dell’uomo di Stato riconosciuto in tutto il mondo indiscusso statista, che ha dato un contribuito essenziale alla crescita democratica del Paese".