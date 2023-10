Il pugile nato in Palestina: "Temo per la mia famiglia, serve un accordo subito"

Ahmed Obaid (foto) vive a Ferrara da oltre vent’anni, "ormai sono un ferrarese doc", racconta tra una pausa e l’altra del suo lavoro quotidiano di corriere. La passione sono quei guantoni da boxe che lo porteranno, l’anno prossimo, a dare l’assalto al titolo tricolore della sua categoria, forse proprio nella sua città, per i pesi Mosca, con Massimiliano Duran a seguirlo e allenarlo quotidianamente. Una passione, quella per la ’noble art’, che Obaid cavalca da tanti anni nelle palestre della nostra città e che lo ha visto crescere passo dopo passo, verso un sogno che ora pare più a portata di mano. Oggi però, questo ragazzo di 28 anni ha la testa al suo paese di origine, dove ha vissuto per i primi sei anni di vita, prima di venire in Italia con i genitori e i due fratelli. "Fa uno strano effetto a molti leggere sul mio codice fiscale che vengo dalla striscia di Gaza – racconta –. Il mio paese di origine è la Palestina, lì ho i parenti di mio padre e tornavo ogni anno almeno una volta, prima che accadesse tutto questo". Il padre oggi è proprio lì, vicino a Gaza, e i contatti con lui sono quotidiani. "Non sappiamo ancora quando riuscirà a tornare – racconta Ahmed –, deve raggiungere la Giordania e da lì prendere il volo per Bologna, ma ovviamente ora è tutto più complicato".

Quando ha lasciato l’Italia suo padre?

"Ad agosto, doveva sistemare alcune cose nella nostra abitazione di Jenin, ma non è ancora riuscito a rientrare. Fortunatamente riusciamo a sentirci spesso".

Jenin è bombardata?

"E’ una città di periferia che raccoglie tanta gente scappata nel 1948 e arrivata lì. Non ci sono bombe ma la nostra paura è quando arrivava l’esercito israeliano in città. Molta gente scende in strada e lo affronta. Io non avrei il coraggio di farlo, i miei fratelli invece lo hanno fatto. A Jenin si stanno formando tanti gruppi di ribelli per difendere la striscia di Gaza".

Come restare informati su ciò che sta accadendo a pochi metri da casa tua?

"Attraverso i social e i giornali arabi. Io sono religioso praticante, frequento la moschea di via Traversagno".

Che piega pensa possa prendere questa situazione?

"Spero solamente che questa spirale di morte finisca, da ambo le parti. E che se si stringono degli accordi, poi vengano mantenuti attraverso la mediazione delle Nazioni Unite. Si vuole dividere la striscia di Gaza e la Palestina in due? Mi sta bene, ma poi si mantengano i patti".

Di certo, questa situazione danneggia tutti...

"Certo, conosco tanti ragazzi palestinesi come me che vanno a lavorare in Israele, ogni giorno con un permesso. Mio fratello stesso, lavorava per un ebreo. In questa situazione mancano gli operai e manca il lavoro per tutti".

Conosce persone che hanno abbracciato l’ideologia di Hamas?

"Conosco persone che hanno scelto strade più violente, certo, e non le giustifico, perché le mie posizioni sono diverse. Ma non auguro a nessuno di vivere nella Striscia di Gaza, c’è una rabbia enorme accumulata da chi vive lì. Per quello serve un accordo al più presto".

Cosa potrebbe succedere se Israele decidesse di entrare militarmente nella Striscia?

"Sarebbe una carneficina, un punto di non ritorno per il conflitto. Parliamo di una città più piccola di Ferrara, con due milioni di abitanti. E con tunnel anche di 12 chilometri che portano cibo e non solo e che arrivano anche in Egitto".

Ha paura per suo padre?

"La preoccupazione c’è, mi ha spiegato che è tutto chiuso per lutto e che spostarsi ora è molto difficile. Speriamo riesca a trovare un volo dalla Giordania, lo aspettiamo".