Il punto di vista di Petacchi:: "Per vincere in testa già sul ponte"

A Cento domani in veste di commentatore al Processo alla Tappa ci sarà anche Alessandro Petacchi, tra i migliori velocisti di sempre. Con 179 vittorie, Alejet ha fatto della velocità la sua arma vincente e un colpo d’occhio e di reni che lo ha visto imporsi sui più grandi. E’ lui per noi a commentare il finale della tappa Riccione – Cento, dopo 179 km piatti.

"E’ la tappa più piatta del Giro d’Italia e quasi si può paragonare a una cronometro ma, come stiamo vedendo anche in queste tappe, la corsa la fanno sempre i corridori, sono loro a decidere e capaci di rendere dure anche le giornate più semplici – spiega- Può dunque succedere di tutto e soprattutto se cambia il meteo, con pioggia o vento che tante volte crea problemi. Al 90% dovrebbe essere una tappa per velocisti ma non si può mai dire fino alla fine".

E guarda gli ultimi km, con il ponte sul Reno, la curva secca a destra su via I Maggio, poi la doppia curvatura e via verso IV Novembre dove una curva a destra su via Ferrarese, porta i corridori al traguardo posto all’incrocio con via Sant’Orsano, con uno spazio di circa 400 metri per la cavalcata alla vittoria.

"Il ponte, essendo breve verrà affrontato velocemente, subito le curve a destra e sinistra, molto ad angolo, rallenteranno un po’ mentre quella prima dell’arrivo sembra avere strada larga e non credo possa dare problemi – prosegue – chi vuole vincere però dovrà stare davanti fin dal ponte perché in quelle curve il gruppo si allunga e rimontare si faticherà così come se si perde posizioni potrà essere complicato recuperarle. Non credo che dal ponte possa partire qualche corridore perché si arriva molto veloci, ci sarà sicuramente qualche squadra in testa a tirare". Di certo quest’anno al Giro ci sono tanti velocisti. "Chi potrebbe vincere? Sicuramente si vedranno Milan, Merlier e Groves, i tre che hanno dimostrato di avere qualcosa in più. L’italiano Milan su tutti. C’è anche Caleb Ewan che sembra un po’ sottotono ma che arrivando a Cento potrebbe migliorare -prosegue Petacchi – . Di certo le volate sono una questione anche di squadra, perché riuscire a pilotare un velocista è un ruolo difficile, serve colpo d’occhio, capire il momento giusto in cui partire in base alle sensazioni e decisioni in frazioni di secondo perché le volate si vincono o si perdono anche per pochi millesimi di cm". Affamati, i velocisti stanno guardando all’arrivo centese ma anche alla cabala, come Milan che però ci ha detto che ‘si può vincere anche di venerdì 17’ e atteso sul traguardo anche Giovanni Aleotti, atleta di Finale Emilia e cresciuto alla Stella Alpina, Gaviria che si trova a suo agio in caso di pioggia . La tappa 13, ricorda, a un anno di distanza, l’alluvione dell’Emilia ma anche il sisma 2012 e sul traguardo, vedrà arrivare alle 13.50 ‘Un Giro nel Giro della Mediolanum’, alle 15.30 Giro E, entrambe con ex campioni, alle 16 la carovana pubblicitaria e alle 17 il Giro.