"Il punto nascite è prioritario Un ordine del giorno per salvarlo"

"Stiamo preparando un Ordine del giorno, di concerto con tutti i consigli comunali del territorio, per riaffermare all’unisono che il Punto nascite è una priorità, per Cento, l’Alto Ferrarese e le zone vicine" A parlare è il consigliere regionale Fabio Bergamini (Lega). "Non permetteremo che l’ospedale sia spogliato di un servizio fondamentale e cannibalizzato un reparto per volta, come successo altrove – aggiunge –. Non vogliamo una Casa della Salute al posto di un Ospedale". Continua la battaglia. "Come noto, la carenza di personale e le difficoltà nel recente passato, invitano a tenere alta la guardia – prosegue – All’indice c’è il Punto nascite la cui attività venne sospesa alla fine del 2021, per poi riprendere, ma che resta al centro di alcune riflessioni aziendaliste dovute principalmente alla mancanza di personale medico-ginecologico e ostetrico. A fronte di quanti cercano di capire se ci sono i numeri per garantire in futuro il servizio, risponderemo a breve con iniziative pubbliche: vogliamo tornare tra la gente e fare sentire la loro voce. Inoltre, è nostra intenzione presentare un Ordine del giorno, con le nostre proposte, nei vari consigli comunali dell’Alto Ferrarese, dove l’ospedale è baricentrico". E conclude: "Faremo di tutto per portare l’Ordine del giorno anche in Conferenza sociosanitaria provinciale. In attesa che la giunta di Cento e l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ci dicano esattamente cosa intendono fare per rilanciare l’ospedale e i suoi servizi".