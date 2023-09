Il punto su aziende sanitarie e bilanci in rosso. Incontro con la capogruppo di Forza Italia

La sanità ferrarese e regionale, la complessa situazione dei bilanci delle aziende sanitarie (non approvati, pochi giorni fa, dalla conferenza territoriale socio-sanitaria) e le proposte dell’opposizione in assemblea Regionale. Saranno questi, in sintesi, i temi al centro dell’incontro ‘La sanità ferrarese è da profondo rosso. La verità sul buco sanitario regionale, riflessioni e proposte’ organizzato dal Forza Italia, oggi pomeriggio all’hotel Carlton a partire dalle 18. Dopo i saluti introduttivi del responsabile regionale dei dipartimenti Matteo Fornasini e del coordinatore provinciale azzurro Fabrizio Toselli sarà la volta di Valentina Castaldini, capogruppo forzista in Regione che, prima fra tutti, ha sollevato il caso sanità in Emilia-Romanga di recente. "È evidente – aveva detto Castaldini – che ci sia bisogno di una riforma seria della sanità".

f. d. b.