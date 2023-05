Il punto su strade, campi e canali "Criticità risolte, boom di chiamate"

Dopo giorni difficili, il peggio sembra alle spalle. Anche se è presto per cantare vittoria. Ancora una volta il maltempo ha colpito duramente – seppure non con la violenza dello scorso agosto – e gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e danni sono proseguiti per tutta la giornata di ieri. Gli occhi sono ora puntati sui prossimi giorni, per i quali il meteo annuncia altre piogge. Proprio per questo, ieri mattina al comando della polizia locale si è tenuta una riunione per fare il punto della situazione. Il summit, convocato dal vicesindaco Nicola Lodi, ha riunito intorno a un tavolo il comandante della polizia locale Claudio Rimondi, i dirigenti comunali, i tecnici di Hera e del Consorzio di Bonifica. "Sono giornate complicate – ha detto Lodi –, che vanno viste nell’ottica della straordinarietà. Allo stato attuale sul versante viabilità non si registrano criticità, tutti i sottopassi che si erano allagati sono stati liberati. Lo sforzo è stato massimo da parte di tutti gli enti coinvolti, con i quali rimaniamo in costante contatto anche in vista delle precipitazioni previste nelle prossime ore. Gli uffici comunali della Protezione civile hanno evaso ed analizzato tutte le chiamate giunte dai cittadini, ora continuiamo a monitorare la situazione".

I numeri. Dalle 13 di mercoledì alle 8 di ieri, come ha specificato il comandante Rimondi, "la centrale operativa della polizia locale ha risposto a 201 chiamate, 127 sono stati invece gli interventi sul territorio che hanno richiesto la presenza degli agenti. Le chiamate per viabilità sono state 15 per problemi legati ad allagamenti e 32 per segnalazioni dovute alle buche sul manto stradale". Una delle situazioni di maggiore pericolo si è evidenziata in via Lavezzola, dove è franato un tratto di argine. Il ripristino completo avverrà entro mercoledì, in tempo per essere aperta il giorno del concerto di Bruce Springsteen, essendo una delle vie alternative per bypassare l’area dell’evento. Gli operatori del Comune hanno steso in due giorni cinque tonnellate di bitume sulle strade territoriali.

Il direttore generale del Consorzio di Bonifica Mauro Monti ha spiegato come la rete di canali del territorio avesse "già subito una forte sollecitazione" all’inizio di maggio. "Non eravamo in crisi – ha puntualizzato –, ma il sistema era abbastanza pieno". Nel perimetro comunale, ha concluso, "la parte più colpita è stata la zona ad ovest con il pluviometro Pontisette che ha segnato quota 112 millimetri di acqua caduta in poche ore, ma a rendere più complesso il deflusso sono state anche le precipitazioni che nei giorni precedenti avevano inzuppato i terreni". Un allarme arriva anche da Coldiretti, il cui direttore Alessandro Visotti confessa di temere "per tutte le colture attualmente in campo" con l’eccezione del riso. Il rischio maggiore, al momento, è "l’asfissia" a causa del permanere dell’acqua sul terreno.

f. m.