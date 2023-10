Il punto sugli edifici religiosi: "Nessun danno evidente rilevato"

CENTO

Il sisma avvertito mercoledì nell’area tra Cento e alto ferrarese ha riportato al centro anche il tema della ricostruzione che prosegue dal 2012 e che non è ancora stata terminata. "Mi sono subito sentito coi tecnici – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi rispondendo alla domanda se fosse preoccupato per le eventuali conseguenze dovute a queste scosse su immobili come municipio e biblioteca (foto), sulle quali non si è ancora intervenuto – abbiamo valutato tutte le situazioni. C’è stato un confronto insieme a loro". Non fa sapere altro. E se i lavori del teatro Borgatti sono iniziati, è un momento anche per una ricognizione sull’stato dell’arte del resto della ricostruzione, legata anche alle chiese. "A Cento la chiesa del Rosario è verso la fine dell’istruttoria con cantiere nel 2024 – dice Fabio Cristalli, responsabile unico del procedimento della Curia di Bologna – i progettisti con la soprintendenza e la Regione stanno definendo gli ultimi particolari. Potrei pensare all’arrivo delle autorizzazioni per inizio anno e la gara d’appalto in primavera con cantiere entro l’anno. Tempi che si sono allungati perché non è una chiesa parrocchiale e anche a causa di tutte le conseguenze legate ai lockdown e alla crisi dei materiali. La chiesa dei Servi la stanno finendo e San Filippo è quasi conclusa". E allarga lo sguardo verso l’alto ferrarese. "Per la chiesa di Mirabello siamo in attesa della decisione della soprintendenza e siamo ancora in fase progettuale – spiega – l’orientamento è la ricostruzione dei volumi e delle forme originali. A chiesa Nuova i lavori procedono veloci e dovrebbero terminare per l’estate. La chiesa di Poggio Renatico, invece, a giorni dovrebbe partire la gara d’appalto da 2.850.000 euro e a primavera dell’anno prossimo l’inizio del cantiere che dovrebbe durare circa un anno e mezzo". Di questo gioisce il sindaco Daniele Garuti. "Inizierà il cantiere della chiesa in primavera, quando terminerà l’enorme lavoro per la ricostruzione post sisma del Castello – ha detto ricordando che è un cantiere da 10 milioni di euro – c’è ancora qualche rifinitura da fare ma è un lavoro immenso e minuzioso che sta arrivando a compimento".

l.g.