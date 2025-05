Il punto sulle energie rinnovabili. Boom di fotovoltaico a Ferrara

FERRARASi è tenuta nei giorni scorsi la Commissione regionale ambiente, a cui ha partecipato anche il capogruppo Pd Paolo Calvano. Nella riunione si è fatto il punto sul panorama delle energie rinnovabili in regione. Dalla seduta è emerso il deciso impegno della Regione verso la transizione ecologica, offrendo dati incoraggianti sul percorso che si sta compiendo. Al tempo stesso, l’approccio regionale punta a conciliare sviluppo energetico, tutela del paesaggio, salvaguardia delle aree agricole e collaborazione con i Comuni, enti essenziali all’interno dei processi autorizzativi.

Il decreto del ministero dell’Ambiente del 21 giugno 2024 individua la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di 80 gigawatt di potenza aggiuntiva installata da fonti rinnovabili a partire dal 31 dicembre 2020, assegnando alla Regione Emilia-Romagna l’obiettivo di 6,33 gigawatt. Dal gennaio 2021 a oggi la potenza da fonti rinnovabili installata in regione è di circa 1,5 gigawatt e circa un gigawatt aggiuntivo è stato già autorizzato mentre sono pendenti autorizzazioni uniche per ulteriori 1,3 gigawatt. Questo vuol dire che, se tutte le autorizzazioni pendenti o concluse portassero all’installazione dei relativi impianti, mancherebbero circa 2,6 gigawatt al raggiungimento dell’obiettivo nazionale sopra citato. Al 31 marzo, la potenza elettrica lorda da fonti rinnovabili in Emilia-Romagna ha raggiunto circa 4.730 megawatt, pari al 40% del totale della potenza installata in regione. In questo scenario, la provincia di Ferrara gioca un ruolo da protagonista. Nel solo periodo gennaio-dicembre 2024 nel territorio provinciale sono state rilasciate 14 autorizzazioni per impianti fotovoltaici. Questo si è tradotto in 242 megawatt elettrici di energia prodotta attraverso il solo fotovoltaico, un dato che rappresenta una quota estremamente rilevante. La nostra provincia da sola, arriverà a superare abbondantemente un gigawatt di nuova energia prodotta da fotovoltaico.

"Ritengo estremamente importante proseguire l’impegno verso la transizione energetica – commenta Calvano –, non solo sul piano ambientale ma anche per sostenere le aziende impegnate in processi di autoproduzione e autoconsumo. Ciò significa garantire la competitività sul mercato e la tutela occupazionale. Al tempo stesso la nostra provincia, da sola, non può farsi carico della produzione energetica. Occorre una pianificazione chiara e condivisa, che individui in modo trasparente le aree più adatte alle rinnovabili, evitando conflitti con agricoltura e paesaggio".