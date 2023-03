Il pusher ‘solitario’ finisce nella rete Spacciava crack in zona Krasnodar

Lo spacciatore ‘solitario’ finisce nella rete della polizia locale. Si tratta di un 31enne di origine nigeriana, più volte segnalato dai residenti della zona che lo avevano notato agire, sempre da solo, tra via Carducci e viale Kransodar. Partendo da quelle segnalazioni, gli agenti della Locale in borghese hanno iniziato a tenerlo d’occhio, studiando il suo modus operandi e i suoi spostamenti. Fino a quando non hanno fatto scattare il blitz. I ‘berretti bianchi’ sono entrati in azione nel pomeriggio di giovedì. A fornire lo spunto per ‘colpire’ è stata una compravendita condotta dal 31enne. Lo hanno notato salire a bordo di un’auto di passaggio, guidata da una donna (una 29enne bolognese per la quale è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntrice di stupefacenti, oltre al ritiro della patente). Credendosi al sicuro all’interno della macchina, lo straniero ha passato alla cliente una dose di crack.

In quell’istante gli agenti hanno fatto scattere la trappola. La cattura del pusher non è però stata semplice. L’uomo ha infatti tentato il tutto per tutto per fuggire. Prima ha cercato di allontanarsi, poi, quando ha capito di non avere scampo, si è giocato l’ultima carta, colpendo un’agente con una spallata e facendola rovinare a terra. Nemmeno questo estremo tentativo ha però sortito gli effetti sperati. Gli agenti lo hanno arrestato con la duplice accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il passaggio successivo è stata la perquisizione nella sua abitazione. L’unità cinofila, forte del fiuto dell’agente a quattro zampe Foras, ha scovato alcune dosi preconfezionate di crack, eroina e hashish. Tutta la droga è stata sequestrata insieme a 385 euro in banconote di piccolo taglio, denaro derivante verosimilmente dell’attività di spaccio in quanto lo straniero risulta disoccupato.

"Un plauso agli agenti che per settimane hanno osservato ogni mossa dello spacciatore, consentendo il buon esito dell’operazione – ha commentato il vicesindaco Nicola Lodi –. Merito anche delle numerose segnalazioni che i residenti hanno portato all’attenzione della polizia locale, il che dimostra una fiducia altissima nei confronti del corpo. Quando c’è in ballo la sicurezza, è fondamentale rivolgersi alle forze dell’ordine perché dove c’è indifferenza prolifera la criminalità. Ringrazio tutto il personale coinvolto nei pedinamenti ed esprimo massima solidarietà all’agente rimasta contusa".

