Il Quadrifoglio presenta ’Istantenee di gioco’. Un pomeriggio per l’Ant

Oggi sarà una delle tante occasioni per sostenere Fondazione Ant e l’assistenza domiciliare oncologica gratuita. "La Delegazione di Ferrara vi aspetta dalle 14.30 alle 18.30 al centro Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro per trascorrere un pomeriggio con la vostra famiglia ed i vostri amici, dove potrete essere i protagonisti dell’evento Istantanee di gioco. Con un contributo di 5 euro per gli adulti e di 2 per i bambini di età superiore agli anni 8, potrete partecipare a giochi da tavolo per ogni età, essere al centro di un servizio fotografico ed avere un ritratto fotografico" commenta Franca Arca, Delegata Ant di Ferrara. "Ringrazio le associazioni Ludus Board game club e Warhol Station per avere collaborato".