Il quartiere che vorrei Sono protagonisti i vincitori del contest

Oggi, dalle 17 alle 19.30, alla Factory Grisù in via Poledrelli 21, Volontariato accogliente e di prossimità e Csv Terre Estensi propongono ‘Vedere Oltre’, secondo appuntamento col talking lab per scambiare idee e prendersi cura insieme dei nostri quartieri.

Il programma si aprirà con la premiazione dei vincitori del contest ‘Il quartiere che vorrei’, alla presenza di rappresentanti dei sostenitori del contest e partner del progetto Comune di Ferrara, Coop Alleanza 3.0 e Fondazione Estense. Al termine la condivisione delle proposte comuni. L’iniziativa nasce nell’ambito della convenzione sottoscritta tra Comune di Ferrara e Centro servizi per il volontariato Terre Estensi all’interno della programmazione zonale del Comune e fa parte del progetto di comunità ‘Volontariato accogliente e di prossimità’, a cura di Csv Terre Estensi, con un sostegno economico di 10mila euro da parte del Comune e il contributo di Coop Alleanza 3.0, Fondazione Estense, Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna.