Il quarto candidato sindaco. In campo anche Daniele Botti: "La mia civica sarà centrista. Punto su giovani e famiglie"

Si definisce "mina vagante". E, in effetti, ben si attaglia a descrivere questa candidatura a sindaco. Il protagonista che ha fatto detonare l’ordigno è Daniele Botti, giovane imprenditore "fieramente padre di due bimbi" e già candidato consigliere nel 2019 a supporto di Alan Fabbri nella lista di Ferrara Civica. Un’esperienza da vicepresidente in Acer finita tra malumori e polemiche "eppure tutti mi riconoscono il lavoro che ho fatto", e ora di nuovo in pista. Ma da protagonista: candidato sindaco con una sua civica autonoma. Ma, soprattutto, "con la barra saldamente al centro". Al Carlino, Botti racconta la genesi della sua avventura.

Botti, perdoni la franchezza: è completamente impazzito o è conscio della sfida che si troverà ad affrontare?

"Sono una mina vagante. Ma sono perfettamente consapevole della portata di questo impegno. Corro per vincere, perché se non corri con questo obiettivo non sei corretto nei confronti di chi riporrebbe in te la sua fiducia".

Cinque anni fa sostenne Alan Fabbri. Ora, cosa è cambiato? "Tante cose. La mia candidatura nasce anche dalla constatazione che molte promesse fatte dall’attuale amministrazione sono state disattese. A partire dal ruolo dei civici che è andato via via scomparendo a favore dei partiti".

Lei si definisce civico?

"Lo sono per davvero. Tant’è che correrò con una lista civica, centrista, moderata e sopratutto aperta al dialogo. Trasversalmente e senza precludersi la possibilità di collaborazioni". Fabbri, insomma, è troppo a destra per lei?

"Sì, e Anselmo troppo a sinistra".

Non ha paura di essere schiacciato tra i due poli?

"Il mio obiettivo è proprio quello di uscire dal bipolarismo. Penso che ci sia una larga fetta di elettorato – centrista, appunto – stanca di questa contrapposizione così polarizzata, rissosa, lontana dai temi reali che interessano giovani e famiglie". Non è che questa sia una ripicca per essere stato fatto fuori da Acer?

"Assolutamente no. È una scelta ponderata e consapevole". Come si chiama la sua lista? "Non lo posso ancora dire. Il marketing è il mio settore, tra un po’ sarà svelato tutto".

Sarà una corsa in solitaria, dunque.

"No. Ci sono tante persone che stanno lavorando al mio progetto da tantissimo tempo. Imprenditori, professionisti, gente molto qualificata che crede in un progetto alternativo alla destra e alla sinistra".

A che punto è col programma?

"In fase avanzata di elaborazione".

Su cosa si concentrerà?

"Su temi per lo più coerenti con la mia storia, la mia formazione e la mia provenienza. Innanzitutto sulla famiglia che io reputo il motore di tutto. In questa città non si fanno più figli: una città senza figli è una città che rischia di spegnersi. A questo si lega il grande tema della disoccupazione giovanile e, parallelamente, il problema legato alla desertificazione industriale e commerciale di questo territorio. Sotto questi punti di vista, sicuramente il centrosinistra prima e in parte anche il centrodestra ora, ha fallito".

La sua famiglia come ha vissuto questa sua decisione di candidarsi?

"La mia famiglia mi sostiene sempre: avevano capito tutti da un po’ che la mia insoddisfazione si sarebbe tradotta in qualcosa. Ed eccomi qui".

Lei è anche presidente dei giovani di Confcommercio in provincia e nel consiglio direttivo nazionale dei Giovani.

"Ho rassegnato le dimissioni proprio ieri. Anche se sono un po’ dispiaciuto perchè è stata un’esprienza bellissima anche grazie all’aiuto dell’amico Matteo Musacci che ringrazio per il contributo umano e professionale che ha saputo trasferirmi". Ragioniamo per assurdo. Se dovesse arrivare al ballottaggio, che cosa farebbe?

"Glielo ripeto: non corro per fare la spalla di qualcuno. Corro da protagonista, per vincere. Poi, ragioneremo di volta in volta su cosa accadrà".

Non ha paura?

"No. Sono un imprenditore e, soprattutto sono una persona libera. Qualora questa esperienza non dovesse andare bene ho pur sempre un’azienda solida alle spalle. Non devo rendere conto a nessuno: è impagabile. Ci divertiremo".