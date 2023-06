Il Quintetto Toscanini a Casa Romei L’omaggio di un attore ad Arrigo Boito

Prosegue la terza edizione di ‘Ferrara Musica a Casa Romei’, oggi, alle 21, con il secondo dei tre concerti organizzati nella residenza signorile (via Savonarola 30). Protagonista della serata, organizzata con la Direzione regionale dei musei dell’Emilia Romagna e con la Fondazione Toscanini, il Quintetto della Filarmonica Toscanini, impegnato in un programma che vuole portare l’attenzione sulla cameristica italiana di fine Ottocento e in particolare su due personalità coeve del grande direttore italiano come Giovanni Bottesini e Franco Faccio. L’attore Claudio Pellerito leggerà alcuni testi di Arrigo Boito.