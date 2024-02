Il quotidiano L’Unità al traguardo dei cento anni. Una storia raccontata Oggi si terrà un incontro per celebrare il centenario del quotidiano 'L'Unità', con la partecipazione di giornalisti che ripercorreranno la sua storia. L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube. 'L'Unità' è stato fondato da Antonio Gramsci nel 1924 come un giornale proletario, contadino e comunista.