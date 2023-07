Il raggiro del farmaco "Truffarono un medico col cerotto miracoloso" In due a processo

di Federico Malavasi

Un cerotto per combattere i dolori mestruali basato su una tecnologia non invasiva e una presunta società (poi mai avviata) per commercializzare il prodotto miracoloso. In mezzo, ‘ballano’ 75mila euro di investimento finiti in fumo. Sono i contorni della vicenda giudiziaria che vede persona offesa un noto neurochirurgo ferrarese, Emanuele Gozzo, e imputati un 64enne ferrarese, Roberto Ori, e un 43enne di Adria (Rovigo), Mirko Rangon. L’accusa formulata nei confronti di questi ultimi è truffa. Il caso è approdato ieri in tribunale per l’esame di alcuni testimoni, al termine del quale l’udienza è stata aggiornata a settembre per sentite gli imputati.

I fatti al centro del procedimento risalgono al 2016. Secondo l’impianto accusatorio, il 64enne, sfruttando una precedente conoscenza con il medico, lo avrebbe avvicinato per proporgli un affare in campo farmaceutico. L’idea era quella di distribuire un prodotto paramedico per combattere i dolori mestruali. Si sarebbe trattato appunto di una tecnica non invasiva, realizzata attraverso un cerotto.

Il progetto sarebbe poi stato illustrato alla persona offesa da un staff tecnico, con tanto di dettagli sul funzionamento del prodotto. Il passaggio successivo, sempre secondo l’impianto accusatorio, sarebbe stato la costituzione di una società che avrebbe dovuto avere lo scopo di commercializzare il cerotto miracoloso. Peccato che, secondo gli inquirenti, quell’azienda non avrebbe mai iniziato l’attività per la quale era nata. Nonostante ciò, i due imputati avrebbero lavorato per programmare l’attività dell’azienda, dividendosi gli incarichi. Il neurochirurgo, ad esempio, avrebbe avuto l’incombenza di trovare possibili acquirenti negli Stati Uniti. Quest’ultimo, convinto della bontà del progetto, ha provveduto a versare 75mila euro per finanziare la società e pagare una consulenza in realtà mai svolta.

Soldi che poi, sostiene la procura, sarebbero stati distratti dagli stessi imputati, che si sarebbero infine resi irreperibili. Una volta volatilizzato l’investimento, il professionista (assistito dall’avvocato Massimo Bissi) ha sporto querela per il reato di appropriazione indebita. Le successive indagini, coordinate dal pubblico ministero Andrea Maggioni, hanno però portato procura e guardia di finanza a qualificare il reato come truffa. Il caso, si diceva, è approdato ieri mattina in tribunale per una nuova udienza. Finora sono stati ascoltati gli investigatori delle fiamme gialle che si sono occupati delle indagini, la persona offesa e una commercialista che ha relazionato sulla parte finanziaria della vicenda.

In settembre toccherà invece agli imputati raccontare in aula la propria verità. I loro legali – gli avvocati Giacomo Forlani e Giorgia Furlanetto – sostengono che quanto denunciato non configuri in alcun modo il reato di truffa. "In realtà – spiega l’avvocato Forlani – qualche attività per avviare la commercializzazione del prodotto era stata svolta. Più che una truffa, a nostro avviso si è trattato al massimo di una questione di natura civilistica".