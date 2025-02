Il rapporto sul benessere. Ferrara invecchia di più. E la disoccupazione cala

Ferrara è una provincia che invecchia (ogni 188,93 persone fra i 60 e i 64 anni ci sono 100 giovani in età 15-19 anni), con una speranza di vita di 83 anni (in linea con le medie nazionale e regionale) e con una ricchezza media annua di 26.305,53 euro (rispetto ai 36.364,17 dell’Emilia-Romagna e ai 29.666,10 della media nazionale). È la fotografia che emerge dal Bes 2024 (Benessere equo e sostenibile) del territorio estense, il rapporto, giunto alla decima edizione, basato sul protocollo d’intesa tra Istat, Upi, Anci, Regioni e province autonome. Il lavoro, forte della collaborazione di 33 province e 8 città metropolitane e inserito nel Programma statistico nazionale, consente di costruire una serie storica di dati fra loro omogenei e comparabili fra territori: 11 aree tematiche e 85 indicatori coerenti con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, adottata dall’Onu nel 2015, e aggiornati agli anni 2022 e 2023.

Il sito del progetto (www.besdelleprovince) è il contenitore dove è possibile consultare i dati, tutti i Rapporti pubblicati, serie storiche e grafici interattivi.

Il Bes 2024, dunque, fotografa anche la situazione di Ferrara che, ad esempio, registra un buon andamento complessivo per l’indicatore istruzione e formazione. È positivo il dato della popolazione in età 25-64 in istruzione o formazione permanente, con un 13% praticamente in linea con la percentuale regionale (13,8), ma migliore di quella nazionale (11,6).

Per i laureati in materie scientifiche (Stem), Ferrara si attesta a quota 17,5 laureati ogni mille abitanti, simile al dato nazionale (17,8), ma inferiore a quello emiliano-romagnolo (18,3). Critica, invece, è definita la situazione della dispersione scolastica, con un 6,2 territoriale simile al dato nazionale (6,6) ma doppio rispetto a quello regionale (3,2).

La dinamica locale si ripete nell’indicatore lavoro. Sul tasso di occupazione Ferrara fa meglio del dato nazionale (74,1 occupati ogni 100 abitanti in età 20-64 anni, rispetto ai 63,3), con coefficiente leggermente inferiore a quello regionale (75,9). In calo è il tasso di disoccupazione (5,6 persone fra i 15 e i 74 anni su 100 in cerca di lavoro rispetto al 2022, quando il dato era l’8,1 per cento), inferiore al dato nazionale (7,7) e più vicino al 5% dell’Emilia-Romagna.

Scende di circa sette punti anche la disoccupazione giovanile (15-34 anni), dal 17% (2022) al 10,6 (2023), meno dell’andamento nazionale (13,4) ma sopra il livello regionale (8,7).

Il dato infortuni sul lavoro si assesta a quota 11 ogni 10 mila occupati, rispetto ai 10,7 della media regionale e ai 10 di quella nazionale.

In terreno di benessere economico è da notare il dato delle pensioni di basso importo, che nel Ferrarese si ferma al 14,64% della popolazione, rispetto al 17,45 in regione e al 20,36 in Italia. Nella dimensione relazioni sociali emerge la percentuale di cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana sul totale degli stranieri residenti: il 4% del Ferrarese si colloca sullo stesso piano dell’andamento nazionale (4,2) e inferiore al dato regionale (5%). Positiva per l’ente Provincia è l’incidenza delle spese rigide (fra cui personale e debito) rispetto alle entrate correnti, con un 20,7% nel 2022 (in calo rispetto al 29,7 del 2021), meglio dei dati regionale (24) e nazionale (22,7).