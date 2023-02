Il rastrellamento e l’ultimo viaggio fino ad Auschwitz

Oltre alla famiglia Fink, il quaderno contiene anche un saggio di Laura Graziani Secchieri dedicato ad Arrigo Tedeschi e ad Oddone Pesaro. Cos’hanno in comune? Nessuno dei due viene ricordato sulla Lapide di via Mazzini 95. "Poi, che entrambi hanno creduto, inutilmente, nella legislazione fascista italiana". Arrigo Tedeschi, trasferitosi a Roma, venne preso nel rastrellamento del 16 ottobre del 1943 e, quindi, il 18 ottobre, deportato ad Auschwitz. Passando per Ferrara, riuscì a gettare dal carro un biglietto per suo fratello Ermanno, affermando di stare bene. Venne ucciso ad Auschwitz il 23 ottobre. Non ebbe sorte migliore Oddone Pesaro, arrestato in luogo non noto il 30 novembre del 1943. Detenuto prima a Como e poi nel campo di Fossoli, venne ucciso ad Auschwitz il 26 febbraio del 1944.