Il recupero delle antichità e dell’arte. Ecco gli studi di ventitré università

"Quale antico?" Ovverosia: quale modello antico scegliere per rappresentare, ad esempio, un Mercurio o un contorto Giovanni Battista? Secondo quali antiche basi progettare un teatro marittimo? Oppure, quali riferimenti adottare per disegnare una moderna, cinquecentesca decorazione a grottesca? In poche parole: in che misura e secondo quali interpretazioni l’antico, largamente inteso, ha influenzato il Rinascimento? E il presente? Giorgio Gaber avrebbe risposto "con la gran tenacia che è propria delle cose antiche", mentre gli studiosi che in questi giorni parteciperanno alla XXVI edizione della Settimana di Alti Studi Rinascimentali sono chiamati a dare risposte articolate e originali.

Intitolata ‘Quale antico? Eredità, riletture e contaminazioni nel Rinascimento europeo’, l’iniziativa è organizzata dall’Istituto di Studi Rinascimentali e dai Musei d’Arte Antica del Comune di Ferrara, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, l’Università E-Campus, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara e il centro internazionale di ricerca 3ARC, e si colloca all’interno del calendario ufficiale delle celebrazioni per i trent’anni del riconoscimento Unesco di Ferrara.

Evento portante della Settimana è costituito dal convegno che si aprirà oggi, nella Sala Conferenze di Palazzo Schifanoia, a partire dalle ore 15:00 fino alle 19:00, e che proseguirà nella giornata di domani, chiudendosi sabato mattina (il programma completo si trova sul sito http://www.museiferrara.it/, il convegno si può seguire anche sul canale YouTube del Comune di Ferrara).

In questi tre giorni, ben 23 relatori provenienti da università, enti di ricerca e istituzioni culturali italiane ed estere si confronteranno sull’ampio tema del recupero delle antichità – greche romane, egizie, asiatiche, etrusche ecc. – e sulle modalità di ricezione delle Arti del passato nel Quattrocento e nel Cinquecento.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, del direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale, del direttore dell’Istituto Studi Rinascimentali, Marco Bertozzi, e della coordinatrice scientifica Cecilia Vicentini (che ha lavorato in collaborazione con Romeo Pio Cristofori).

"Questo evento – commenta Gulinelli – conferma il nostro impegno nel valorizzare la riscoperta del Rinascimento, quale motore di conoscenza, innovazione e identità per la comunità. Invitare studiosi, ricercatori e cittadini a dialogare sulle radici e le prospettive del Rinascimento significa investire nel futuro della città, rafforzando il legame tra memoria storica e orizzonte internazionale".

"Quest’anno – spiega Vicentini – ci sono state davvero molte candidature, circa cinquanta, quando invece gli scorsi anni la media era di trenta. Siamo soddisfatti. La chiave vincente sta proprio nel tema proposto che, di per sé, non è certo originale, è anzi assodato e studiatissimo. L’antico però va interpretato".

In un’attualità instabile e incerta, "interrogarsi sul passato significa avvicinarsi meglio al proprio presente. Come diceva Warburg: ogni epoca ha la rinascita dell’antichità che si merita. Quando pensiamo alla nostra antichità rispetto al presente, abbiamo fatto un passo in avanti verso una consapevolezza storica maggiore".

Il convegno è stato articolato in quattro sezioni: giovedì si parlerà di arti figurative, venerdì mattina del "volto più erudito dell’antico con un approccio prettamente storico", venerdì pomeriggio di architettura, mentre sabato mattina di filosofia, arti performative e teatro.