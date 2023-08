"Il reddito di cittadinanza? E’ un oppiaceo sociale"

Il reddito di cittadinanza è "un oppiaceo sociale per i più giovani". È una sentenza senza appello quella che arriva dal parlamentare di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti che difende a spada tratta la decisione del governo di rivedere il sussidio introdotto dal governo gialloverde. Una misura che, invece, era stata nei giorni scorsi profondamente sostenuta dalla Cgil che invitava l’esecutivo a un dietrofront. Nel frattempo, diverse famiglie - circa trecento nuclei, per circa novecento persone, nel ferrarese - hanno ricevuto l’avviso di sospensione dell’erogazione del reddito. Secondo l’esponente di Fd’I, che riprende le parole della ministra del Lavoro, Maria Elvira Caldarone, "il reddito di cittadinanza in tre anni è costato 25 miliardi di euro agli italiani, non ha portato ad una riduzione della povertà e non ha creato occupazione". La revisione del governo garantisce comunque sostengo "ai più fragili". Solo qualche giorno fa, ricorda il parlamentare, "sono usciti i dati Istat che registrano un’occupazione record, con la possibilità concreta finalmente di far transitare i percettori del reddito – non appartenenti a nuclei con fragilità – dal sussidio a una occupazione stabile". Sul reddito di cittadinanza e sulla titolarità dei nuclei a percepirlo, si sono consumate diverse irregolarità. "Nei mesi di giugno e luglio 2022 - così Malaguti - le Fiamme Gialle hanno intercettato truffe sul RdC per oltre 2,6 milioni di euro, e da gennaio 2021 a maggio 2022, tramite controlli selettivi in collaborazione con l’Inps, sono emersi illeciti per 288 milioni, di cui 171 indebitamente percepiti e 117 fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi, portando alla denuncia di 29mila persone. Tra i percettori abusivi si trovano: detenuti, stranieri non residenti, lavoratori in nero, truffatori, mafiosi, spacciatori e trafficanti di schiavi". La nostra Provoncia, aggiunge il deputato, "è un territorio a prevalenza agricola, e in questi ultimi anni una progressiva serie di calamità naturali ha messo in forte crisi il comparto con tutti i suoi occupati, per non parlare del settore pesca con l’invasione del granchio blu. In qualità di componente della Commissione agricoltura alla Camera ricevo molte telefonate che mi rappresentano le oggettive difficolta delle nostre aziende". "Tra Reddito di cittadinanza e Superbonus, altro fallimento - chiude Malaguti - sono state sprecate ingenti risorse pubbliche che potevano essere impiegate per aiutare aziende e creare occupazione".

Federico Di Bisceglie