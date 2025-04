Il regalo contro le stragi. L’etilometro tra i tavolini. Bar e ristoranti sul sicuro

"Il miglior cocktail della vita è fatto di divertimento e sicurezza", questa la chiusa del breve video di presentazione che la Fipe Confcommercio – la Federazione Italiana di Pubblici Esercizi – ha postato sui suoi canali social per spiegare ai consumatori i due strumenti messi a disposizione dalla federazione alle attività commerciali associate del ferrarese, nell’ambito dell’iniziativa ‘Bevi Responsabilmente e Guida in Sicurezza’.

Il primo dispositivo è l’etilometro monouso, certificato dalla Polizia di Stato e consegnato gratuitamente a bar e ristoranti, che potranno venderlo ai clienti che lo richiedano, al fine di fornire al consumatore un ulteriore mezzo per valutare, in maniera consapevole e responsabile, come e quanto bere bevande alcoliche. Il secondo, utile strumento è l’etilometro digitale, disponibile sulla nuova applicazione di Fipe, scaricabile su dispositivi Android e Ios, che, dopo aver inserito informazioni quali il sesso, il peso, il quantitativo di alcol ingerito e l’orario, fornirà un parere positivo, intermedio o negativo rispetto al presunto tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. L’esito è puramente indicativo e dedotto sulla base delle linee guida nazionali. L’obiettivo della proposta è informare i consumatori e fonire loro l’unità di misura per valutare correttamente le modalità di consumo e i quantitativi di bevande alcoliche che possono essere legalmente ingeriti se ci si vuole mettere al volante.

L’iniziativa è stato presentata ieri da Fipe Confcommercio Ferrara e Confcommercio, alla presenza dell’assessore al Commercio Francesco Carità e di una delegazione di ristoratori del territorio a cui sono stati consegnati gli etilometri e le tabelle informative sui livelli di concentrazione alcolemica e i loro sintomi, redatti dal Ministero della Salute, da affiggere all’interno dei locali. "Il fine del progetto è sensibilizzare le persone e gli operatori sul tema del bere responsabilmente – così Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara, in apertura dell’incontro –. È importante degustare e bere con coscienza all’interno dei nostri locali. Dunque forniamo a tutti i nostri associati uno strumento utile per poter conoscere lo stato della propria condizione dopo una cena, nella prospettiva di avere gli strumenti per verificare se ci sono le condizioni per la guida".

C’è poi la questione del generale calo delle consumazioni di bevande alcoliche seguito al recente aggiornamento del Codice della Strada dello scorso dicembre. Interviene Matteo Musacci, presidente provinciale e vice presidente nazionale di Fipe: "I nostri associati, ristoranti e bar, stanno assistendo ad una flessione dei consumi di vino, cocktail e bevande alcoliche in generale. I cambiamenti apportati dal nuovo codice rispetto all’abuso di sostanze alcoliche sono afferenti solamente all’apparato sanzionatorio e il limite del tasso alcolemico consentito rimane a 0,5 grammi per litro. ll messaggio che intendiamo dare è che si può consumare in maniera responsabile".

Ha poi preso la parola l’assessore Carità: "Il progetto ha valenza informativa e di tutela delle attività commerciali, per far sì che questo calo dei consumi non perduri, con la volontà di tranquillizzare il consumatore e metterlo nelle condizioni di essere consapevole". Sono oltre ottocento i pubblici esercizi associati a Fipe Ferrara e la prima fornitura, rinnovabile, è di cinquecento etilometri monouso brandizzati dalla federazione.