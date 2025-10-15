Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaCarabinieri mortiFratelli Ramponi Sepolto dalla ghiaiaCimice asiaticaRiscaldamento 15 ottobre
Acquista il giornale
CronacaIl regalo della prof: tre case in beneficenza
15 ott 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Il regalo della prof: tre case in beneficenza

Il regalo della prof: tre case in beneficenza

Cento, nel testamento di Rosanna Guidetti il lascito al Sav, Servizio accoglienza alla vita: "Per aiutare bimbi, mamme e anziani in difficoltà"

Le componenti del Sav, in prima linea per aiutare donne in difficoltà

Le componenti del Sav, in prima linea per aiutare donne in difficoltà

di Laura Guerra

Ci sono gesti che non fanno rumore, ma cambiano tutto. Scelgono la via silenziosa dell’amore concreto, e con il tempo diventano rifugio, conforto, rinascita. È la storia di Rosanna Guidetti, stimata professoressa di matematica del Bassi Burgatti di Cento che si lega a quella del Servizio accoglienza alla vita con un gesto d’amore che è andato oltre la morte. Riservata, rigorosa, ma con uno sguardo che andava oltre lavagne e numeri, Guidetti ben 20 anni fa mise nero su bianco il suo testamento, affidò le sue volontà a una collega fidata che già faceva parte del Sav che dal ‘79 si prende cura di mamme e bambini, italiane o al momento per lo più straniere, provenienti da situazioni di disagio famigliare e sociale o vittime di violenza.

"Due anni fa, alla sua morte, dal testamento conoscemmo la grande generosità che sabato ci permetterà di inaugurare una nuova casa a Crevalcore che servirà per due mamme – racconta Lorena Vuerich, assistente sociale e già direttrice Sav –, lì attiveremo il progetto ‘Seconda accoglienza’ che serve per quelle donne che hanno portato a termine il percorso di verifica delle capacità genitoriali ma sono ancora in condizioni di bisogno. Donne con già una certa autonomia ma che temporaneamente, hanno ancora necessità di un supporto". E insieme a Maria Teresa Fortini, presidente del Sav diretto da Alessandra Davi, ci raccontano questa bella storia di amore e solidarietà.

"Il testamento era molto preciso – dicono –, al Sav ha lasciato tre case con obiettivi chiari: dovevano andare a bambini in condizione di fragilità e ad anziani poveri e soli. Un grande gesto che abbiamo voluto omaggiare anche apponendo una targa alla casa di Crevalcore dove abitava lei e che è la prima alla quale abbiamo lavorato insieme all’architetto Luciano Ramponi realizzando due unità abitative: un bilocale a piano terra e al primo piano una situazione di cohousing per 2 mamme con 2 bimbi o una con più figli. Una casa bellissima che darà una risposta al territorio a queste situazioni di bisogno e che ospita già una mamma con 4 bimbi".

Ma non è tutto. "Grazie a un bando della Fondazione Intesa San Paolo siamo riusciti ad avere 25.000 euro – aggiungono – che serviranno a pagare un anno del progetto educativo in supporto a queste mamme". La generosità della professoressa di Cento non finiva qui. "Seguendo le sue precise volontà – aggiungono –, un’ulteriore casa a Crevalcore servirà per 8 anziani usciti dal carcere e in situazione di povertà mentre il miniappartamento a Bologna sarà per un anziano. Tutti e tre i progetti, creando reti con le associazioni di aiuto del territorio e dopo aver combattuto con la burocrazia".

L’appello a tutti è il sostegno al Sav che a Cento, in prima accoglienza ora ha 7 mamme e 10 bimbi ma che dal ‘79 instancabilmente ha dato aiuto a oltre 200 donne e un futuro a circa 500 bambini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata