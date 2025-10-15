Il regalo della prof: tre case in beneficenza

di Laura Guerra

Ci sono gesti che non fanno rumore, ma cambiano tutto. Scelgono la via silenziosa dell’amore concreto, e con il tempo diventano rifugio, conforto, rinascita. È la storia di Rosanna Guidetti, stimata professoressa di matematica del Bassi Burgatti di Cento che si lega a quella del Servizio accoglienza alla vita con un gesto d’amore che è andato oltre la morte. Riservata, rigorosa, ma con uno sguardo che andava oltre lavagne e numeri, Guidetti ben 20 anni fa mise nero su bianco il suo testamento, affidò le sue volontà a una collega fidata che già faceva parte del Sav che dal ‘79 si prende cura di mamme e bambini, italiane o al momento per lo più straniere, provenienti da situazioni di disagio famigliare e sociale o vittime di violenza.

"Due anni fa, alla sua morte, dal testamento conoscemmo la grande generosità che sabato ci permetterà di inaugurare una nuova casa a Crevalcore che servirà per due mamme – racconta Lorena Vuerich, assistente sociale e già direttrice Sav –, lì attiveremo il progetto ‘Seconda accoglienza’ che serve per quelle donne che hanno portato a termine il percorso di verifica delle capacità genitoriali ma sono ancora in condizioni di bisogno. Donne con già una certa autonomia ma che temporaneamente, hanno ancora necessità di un supporto". E insieme a Maria Teresa Fortini, presidente del Sav diretto da Alessandra Davi, ci raccontano questa bella storia di amore e solidarietà.

"Il testamento era molto preciso – dicono –, al Sav ha lasciato tre case con obiettivi chiari: dovevano andare a bambini in condizione di fragilità e ad anziani poveri e soli. Un grande gesto che abbiamo voluto omaggiare anche apponendo una targa alla casa di Crevalcore dove abitava lei e che è la prima alla quale abbiamo lavorato insieme all’architetto Luciano Ramponi realizzando due unità abitative: un bilocale a piano terra e al primo piano una situazione di cohousing per 2 mamme con 2 bimbi o una con più figli. Una casa bellissima che darà una risposta al territorio a queste situazioni di bisogno e che ospita già una mamma con 4 bimbi".

Ma non è tutto. "Grazie a un bando della Fondazione Intesa San Paolo siamo riusciti ad avere 25.000 euro – aggiungono – che serviranno a pagare un anno del progetto educativo in supporto a queste mamme". La generosità della professoressa di Cento non finiva qui. "Seguendo le sue precise volontà – aggiungono –, un’ulteriore casa a Crevalcore servirà per 8 anziani usciti dal carcere e in situazione di povertà mentre il miniappartamento a Bologna sarà per un anziano. Tutti e tre i progetti, creando reti con le associazioni di aiuto del territorio e dopo aver combattuto con la burocrazia".

L’appello a tutti è il sostegno al Sav che a Cento, in prima accoglienza ora ha 7 mamme e 10 bimbi ma che dal ‘79 instancabilmente ha dato aiuto a oltre 200 donne e un futuro a circa 500 bambini.