Il regolamento sui dehor Recepite nella bozza le richieste delle imprese

Le integrazioni alla bozza di regolamento per i dehors sono arrivate al tavolo del Comune. Proprio ieri, le associazioni di categoria, hanno infatti incontrato gli assessori Matteo Fornasini (Commercio) e Angela Travagli (Attività produttive) per definire la roadmap di qui all’incontro con la Soprintendenza. Obiettivo di amministrazione e imprese è quello di realizzare un regolamento che sia il più possibile compatibile con le indicazioni fatte pervenire dalle Belle Arti. I presupposti non sono dei migliori, nel senso che la Soprintendenza, nella comunicazione inviata al Comune qualche mese fa, faceva chiaramente capire di ritenere le distese non congrue al contesto del centro storico ferrarese. Ora, essendo le distese diventate vitali per le attività economiche, sarà una sfida da perseguire in punta di fioretto. Tenendo in considerazione l’esperienza maturata in questi anni di covid e post covid. Il dato positivo è che le categorie – trasversalmente – sono risultate concordi nelle osservazioni inviate all’amministrazione. Il quadro normativo vigente, in questo senso, corre in soccorso delle attività. Nel senso che la legge di Bilancio 2023 ha allungato al 30 giugno 2023 la validità delle concessioni di suolo con tavoli e sedie (dehors) rilasciate con procedura semplificata. Tra l’altro, nell’ambito del progetto ‘Ferrara Rinasce’, gli esercenti ferraresi – grazie ad una posta di bilancio studiata ad hoc e voluta in particolare dall’assessore Fornasini, su input del sindaco Alan Fabbri - fruisce di un canone di concessione ridotto del 50%. Le prime interlocuzioni tra Comune e Soprintendenza sono già avvenute ma gli esiti rimangono appesi all’incertezza. O meglio, si avranno alla prova dei fatti: una volta che il regolamento sarà redatto. E’ evidente che, un’eventuale bocciatura, rappresenterebbe un danno notevole in termini economici per le imprese che, in più occasioni, hanno ribadito l’importanza dei dehors. "Il Comune – così l’assessore al Commercio - nella sua azione di governo locale sarà sempre al fianco di legittime e sostenibili richieste del mondo delle imprese. Il risultato di un regolamento approvato unitariamente e caratterizzato da un taglio delle procedure amministrative con massima semplicità e adattabile alle diverse esigenze del contesto urbano ed extra, rappresenta un buon viatico per chiedere con voce comune la piena collaborazione alla Soprintendenza per il suo recepimento". "Tra il Comune e le associazioni di rappresentanza delle imprese – dicono Fornasini e Travagli – c’è perfetta sintonia, così come c’è con il complesso degli attori presenti al tavolo: associazioni, operatori e professioni tecniche". Tutto questo "per dare all’imprenditoria un’opportunità in più di lavorare a un progetto che qualifichi e faccia crescere sia la città storica sia l’intero territorio comunale, rendendolo più sicuro".

f. d. b.