Il Remo Brindisi al concorso nazionale di riciclo "Unica scuola scelta della nostra provincia"

Nei giorni scorsi l’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi è stato selezionato tra tutte le scuole di Ferrara e provincia (primarie e secondarie I e II grado) come unica scuola scelta per partecipare all’evento nazionale, ideato dal consorzio Comieco, RicicloAperto 2023. Gli studenti delle classi 1°A Eno e 1°C Eno, accompagnate dai docenti Emma Felletti, Caterina Bonazza, Marco Finessi e Mita Bottoni si sono recate a Ferrara ed hanno visitato la Cartiera di via Marconi. Gli studenti in visita hanno imparato il percorso che fa la carta, dal riciclo fino al prodotto finale, partecipando ad un’esperienza molto educativa. RicicloAperto è infatti un vero e proprio ‘porte aperte’ della filiera cartaria, ideato da Comieco, per mostrare ad adulti e bambini la realtà del riciclo di carta e cartone facendo vedere da vicino gli aspetti più importanti e meno conosciuti, sfatando falsi miti come ‘buttano tutto insieme’ e dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno nel fare la raccolta differenziata che dà impulso all’economia circolare. I luoghi di ‘RicicloAperto’ sono un centinaio tra cui musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche, impianti di gestione dei rifiuti che ogni giorno lavorano in modo sinergico per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati.

Un evento molto importante, dunque, quello cui hanno potuto partecipare gli studenti dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi, che hanno potuto apprendere cosa succede a carta e cartone dopo il cassonetto, chi fa funzionare il ciclo del riciclo, e il ruolo che hanno tutti i cittadini in questo percorso, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti.

