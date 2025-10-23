Il rendiconto dell’Inps. Cala la disoccupazione, ma sempre più inattivi. Residenti in picchiata

Ferrara si svuota, lentamente ma inesorabilmente. Lo dicono i numeri, quelli del Rendiconto Sociale Inps 2024 presentato ieri mattina in Sala Estense dai vertici provinciali e regionali dell’Istituto di previdenza, che restituisce la fotografia di una provincia in equilibrio precario tra un mercato del lavoro che regge e una demografia che continua a perdere pezzi. Il saldo complessivo della popolazione segna un -1.095 residenti, con un calo naturale drammatico: 2.828 decessi in più delle nascite, solo in parte compensati dagli arrivi dall’estero. Gli immigrati crescono (+1.733), e la loro incidenza — 0,7% sul totale — supera quella regionale e nazionale.

Sul fronte del lavoro, il quadro è a tinte sfumate. Nel 2024 il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo, ma di misura: 37.323 nuovi ingressi contro 36.168 uscite. I numeri dicono che si lavora, ma con meno stabilità. Calano i contratti a tempo indeterminato (da 5.910 a 5.316) e anche quelli a termine (da 14.826 a 14.340). Il tasso di occupazione, però, cresce — dal 69,4% al 69,7% — mentre la disoccupazione scende al 4,9%. Non abbastanza per festeggiare: aumenta la quota di inattivi (26,6%), più che in Emilia-Romagna ma meno che in Italia.

A raccontare le difficoltà c’è l’altra faccia del lavoro: quella delle tutele. In aumento sia le domande di disoccupazione, che sfiorano 24.200, sia la Cassa Integrazione Guadagni, passata da 841mila a quasi 1,4 milioni di ore in un anno. I beneficiari di ammortizzatori sociali salgono oltre quota seimila.

Sul fronte delle retribuzioni, la forbice di genere resta larga. Gli uomini nel privato guadagnano 100,4 euro al giorno, sotto la media nazionale (107,5). Le donne si fermano a 73,8, anche qui lontane dai 79,8 euro italiani. Disparità che si ripetono nei contratti e nei ruoli: meno assunzioni femminili, meno stabilità, meno salario.

Intanto la Ferrara che lavora è sempre più affiancata da quella che va in pensione. Gli assegni erogati superano le 106mila unità, con una netta prevalenza femminile. Crescono le pensioni liquidate nel 2024 (6.260 contro le 5.643 del 2023), e si rafforzano le prestazioni assistenziali: 12.212 indennità di accompagnamento e 4.163 di invalidità civile. Diminuiscono invece le "uscite anticipate" — da Opzione donna a Quota 103 — e i trattamenti per Ape sociale. Segno che le nuove soglie hanno raffreddato la corsa alla pensione.

Sul fronte del welfare, l’Assegno di Inclusione ha raccolto 2.046 domande, a cui si aggiungono 281 richieste di sostegno per la formazione e il Lavoro: numeri inferiori rispetto a quelli del Reddito e della Pensione di cittadinanza del 2022, quando i beneficiari erano oltre 2.800.

Anche l’Inps fa i conti con la macchina amministrativa: le entrate contributive crescono solo dello 0,78%, molto meno del dato nazionale (3,28%), mentre calano i recuperi in fase amministrativa (da 25,3 a 23,2 milioni di euro). In crescita, invece, le riscossioni coattive tramite Agenzia delle Entrate, passate da 15 a 17 milioni. Le ispezioni scendono da 76 a 74, ma il numero dei Durc irregolari è tra i più bassi del Paese: 11,5% contro il 16,2% nazionale.