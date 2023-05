Il restauro della bellezza San Giorgio e San Maurelio Riqualificate le statue

Continua la riqualificazione delle statue settecentesche del ponte di San Giorgio. Dopo il completamento del restauro delle sculture di San Giorgio e San Rocco, procede il recupero delle altre due opere poste alle estremità del ponte: San Maurelio e San Filippo Neri. In particolare, all’interno del ponteggio coperto, San Maurelio, compatrono di Ferrara, già si sta svelando nella sua nuova veste (foto), a seguito dell’azione dei restauratori. L’intervento sulle quattro sculture è stato finanziato, nell’ambito dell’Art Bonus (l’agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura) attivato dall’amministrazione, dalle imprese Cna per: 5mila euro in contributi delle associate e 10mila euro come sponsorizzazione tecnica da parte della Geo strutture restauri. Così l’assessore Andrea Maggi: "Cna ha dimostrato ancora una volta, con un importante gesto di attenzione, la profonda sensibilità per la tutela del patrimonio cittadino". Poi sottolinea "il valore delle virtuose partnership tra pubblico e privato anche nella salvaguardia delle opere e dei luoghi della cultura. A pochi giorni dai festeggiamenti dedicati ai santi patroni di Ferrara ‘rinascono’ due statue simbolo di San Giorgio e San Maurelio, proprio alle porte della città".