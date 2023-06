Il restyling dell’ingresso est San Maurelio e Alfonso d’Este, maxi cantiere con i fondi Pnrr

Il contratto per realizzare i lavori è previsto per la fine del mese prossimo. E, quello che coinvolgerà l’accesso Est delle città, sarà probabilmente il primo grande cantiere finanziato con i fondi del Pnrr. L’obiettivo è arrivare a settembre 2024 con una buona parte del cantiere già in stato avanzato. Il plafond complessivo è di circa un milione e mezzo di euro, che finanzieranno la ‘riqualificazione, ricucitura e miglioramento del decoro urbano’ di uno degli accessi nevralgici della città. Un intervento che, peraltro, partirà in parallelo a quello che coinvolgerà l’accesso Nord-Ovest. Ma questo è un altro capitolo.

Guardiamo nel dettaglio cosa si prevede per l’ingresso Est. L’intervento si compone di sette parti. La prima è la risagomatura dell’isola spartitraffico di via San Maurelio e di quella compresa fra via Porta Romana e via Alfonso d’Este. È previsto poi l’ampliamento dei marciapiedi su entrambi i lati di via San Maurelio fino all’incrocio con via Baluardi. Verrà demolito il fabbricato dismesso (ex officina) e il setto murario attiguo. Ovviamente a questa operazione ne seguirà un’altra, in parallelo, di ripristino del verde con la realizzazione di un tratto pavimentato in calcestruzzo, al fine di permettere un agevole attraversamento ciclo-pedonale fra via Alfonso d’Este e via Porta Romana. In via Marco Polo è prevista la realizzazione di undici posti auto a pettine (e uno per i disabili). A proposito di parcheggi: verrà dato un ordine a quelli davanti all’ufficio postale di via San Maurelio angolo via Bartoli con otto posti auto e un posto auto per i disabili. Da ultimo, un intervento dal taglio più ‘storico’. "Al fine di evidenziale il sedime del Baluardo di San Giorgio – si legge nella scheda del progetto – la cui origine risale al XV secolo, ne sarà evidenziato il perimetro con l’utilizzo dei ‘nastri’ in cemento bianco. I tratti di strade carrabili compresi all’interno del perimetro saranno realizzati con l’asfalto colorato con tonalità tendente al cotto".

"Siamo molto soddisfatti – spiega l’assessore al Pnrr, Andrea Maggi – perché andiamo a intervenire su uno degli accessi principali della città. Questo progetto si integra perfettamente con il piano di recupero delle mura e con il restauro della casa dell’Ortolano. Tutto questo è indice di una grandissima attenzione che la nostra giunta ha verso le cinta muraria".

Federico Di Bisceglie