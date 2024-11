Il ricatto dello stalker: "Paga 20mila euro" . Ma la persecuzione dell’ex non si ferma

Insulti, botte e minacce alla ex fidanzata. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Poggio Renatico un uomo di 34 anni. La relazione sentimentale finisce ed inizia un incubo. Sono mesi di paure per una ragazza, 32 anni, che trova il coraggio di raccontare ai carabinieri numerosi episodi di insulti, percosse, danneggiamenti, umiliazioni. L’unica ’colpa’: non voler portare avanti una relazione sentimentale intrisa di gelosia ed ossessione. L’uomo non accetta di essere lasciato ed inizia a vessare la ex con centinaia di messaggi minacciosi e ingiuriosi. E non risparmia nessuno. Amici, familiari e chiunque si avvicini a lei o le presti aiuto finisce nel suo mirino e diventa destinatario di minacce rischiando di essere fagocitato in una spirale di violenza. La gelosia morbosa, poi, fa il resto. Pedinamenti continui costringono la vittima a modificare costantemente le proprie abitudini di vita ed anche la quotidianità per lei diventa una tortura. Neanche il tentativo di rifarsi una vita con un altro compagno ha un lieto fine. Minacce e intimidazioni continue. Le vessazioni vanno oltre l’immaginario e si trasformano in una vera e propria estorsione. Se la donna vuole essere lasciata in pace deve del denaro al suo ex: 20mila euro sono il prezzo per la tranquillità. Soldi che la vittima versa, senza ottenere la contropartita della tranquillità perché i comportamenti del suo stalker non cessano. La sfrontatezza dell’uomo è tale che minaccia la vittima anche perché non si rivolga ai carabinieri. I carabinieri, con il provvedimento emesso dal giudice, hanno bussato alla porta del 34enne e lo hanno tratto in arresto, accompagnandolo presso la Casa Circondariale di Ferrara.