Il ricordo commosso di Coluccia a Copparo: "Fu medico e uomo di cultura"

Ieri mattina, al cimitero di Copparo, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del dottor Ugo Coluccia nel 28esimo anniversario della scomparsa. Un momento di ricordo, organizzato dal Comune di Copparo, cui hanno preso parte i familiari, le autorità civili e militari e le rappresentanze del mondo dell’associazionismo. L’amministrazione infatti ricorda un uomo che tanto ha contribuito alla crescita della comunità come medico, vicesindaco e assessore alla cultura. L’omaggio si è tenuto al camposanto di Copparo, dove Coluccia è sepolto, nonostante fosse nativo di Gallipoli. "Era sempre tanto impegnato perché si prodigava molto per gli altri".

Così il figlio Dario, presente con il nipote Sebastiano e con il fratello Mario, accompagnato dalla moglie Elena, ha tracciato un ritratto del padre Ugo Coluccia. L’assessora alla Cultura, Paola Peruffo, ha deposto sulla tomba un mazzo di rose cinte dal tricolore: "Ugo Coluccia da medico è sempre stato attento ai bisogni delle persone e, per questo, ne ha curato la salute, ma anche l’anima attraverso la cultura – ha rimarcato –. Resta per noi tutti l’esempio di uomo politico, oltre che di professionista, che ama il territorio e i cittadini che rappresenta e che sa tradurre il proprio impegno istituzionale in iniziative concrete, che arricchiscono l’uno e gli altri".

Valerio Franzoni