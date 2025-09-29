Il ricordo degli internati militari: "Mio padre, Giuseppe Sandri nei campi di prigionia tedeschi"

Il ricordo della brutalità della guerra, nonché delle vittime e delle città distrutte, è vivo e continua a esserlo. Eppure il presente suggerisce che le campagne di sensibilizzazione, i musei dedicati, le giornate proclamate per il ricordo e tutti i cimiteri colmi di vittime non sono mai servite davvero. O meglio, sì, ma non così tanto da evitare ulteriori guerre per accaparrarsi un pezzo di terra in più.

La miglior cosa, però, è continuare a non dimenticare: è quello che è stato fatto lo scorso 20 settembre nella Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. In particolare è stata consegnata alla memoria di Giuseppe (Beppe Sandri), l’onorificenza come ex internato militare presso la Prefettura di Ferrara alla presenza di Autorità Civili Militari e Religiose. Quest’ultima è stata consegnata direttamente dal Prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello al figlio Marco, che per l’occasione è stato anche accompagnato dalla moglie Anna. Il dottor Marco è un noto medico dirigente, che da poco tempo ha deciso di andare in pensione, delle Aziende Sanitarie Ferraresi e già Direttore del Distretto Sanitario Centro-Nord dell’Azienda USL di Ferrara e sabato della scorsa settimana ha ricordato con commozione alcuni episodi correlati alla permanenza del padre nei campi di prigionia tedeschi. La sua storia, almeno, testimonia la difficoltà nel vivere in tempo di guerra: partito come militare di leva (era nato proprio il 20 Settembre del 1919) allo scoppio della Seconda guerra mondiale, fu inviato sul fronte greco-albanese dove venne catturato dalle truppe tedesche. Da lì è stato deportato in Germania, dove venne internato in diversi campi di concentramento lavorando in miniera per circa 13 ore al giorno in condizioni terribili, come peraltro si poteva solo immaginare.

Fortunatamente venne poi liberato nel Marzo del 1945, tornando nella sua amata Ferrara. Molti uomini, una volta tornati alle loro vite, non sono mai riusciti a togliersi la sporcizia causata dalla guerra. In effetti quella non aveva nessun prodotto smacchiante che potesse toglierla: l’animo ne rimaneva pregno, per sempre. Beppe Sandri, forse, avrebbe condiviso questa visione, ma dal suo canto lui si è buttato in un nuovo settore e, dunque, in una nuova vita. Pur appartenendo a una famiglia che già da anni conduceva un’affermata attività nel settore della ristorazione, ha preferito orientarsi nel settore dell’automobile, aprendo un’attività di autonoleggio. Una mossa efficace, perché con successo è riuscito a condurla per circa 40 anni, grazie anche al costante attivismo e all’empatia e simpatia del suo carattere, nonché al supporto di sua moglie Chiara. Oggi la riconoscenza per il suo servizio e il suo coraggio, accompagnato dai ringraziamenti di suo figlio che, con onore, ha assistito al ricordo del padre.