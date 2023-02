Con l’inaugurazione di un monumento dedicato, venerdì il Comune di Copparo celebrerà il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 ‘al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale’. Alle 10.30 al parco di via Ortigara saranno tolti i veli al monumento realizzato per commemorare i martiri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, alla presenza dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e di una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Copparo. Un impegno per analizzare e coltivare una pagina del Novecento troppo spesso dimenticata e segnata da violenze.