Il ricordo del maresciallo Daloiso tra gli studenti delle scuole

"Sono trascorsi 27 anni dalla scomparsa di mio fratello – ha detto Francesco Daloiso – e questa cerimonia dimostra quanto sia stato ed ancora lo sia, l’affetto per lui di Codigoro". Nella giornata del ricordo dell’indimenticato maresciallo Savino Daloiso, celebrata dall’Anc di Codigoro, presieduta da Simone Seghi, con un concorso di disegno fra 4 classi delle medie, c’era anche la vedova Antonietta, i figli Claudia e Savino ed il genero Luca, il maggiore Luca Treccani e il sindaco Alice Zanardi. Ai 4 vincitori, Luca Mazzini (II A), Andrea Fiore Giuliani (II B), Violante Benetti (II C) ed Emma Telloli (II E), un premio di 100 euro, consegnate pergamene di merito a Mirco Mantovani e Gianluca Bragaglia (II A), Sofia Fagioli e Marta Fabbri (II B), Alessandra Taddia e Domenico Yuri Cinelli (II C), Alessandro Cappelli ed Asia Scalambra. Il maggiore Treccani ha ricordato come "nonostante il giorno successivo Daloiso dovesse andare ad altra destinazione, non esitò a rientrare in servizio e cercare di bloccare ladri di bestiame. Noi carabinieri ci prodighiamo quotidianamente per il bene comune, ma il maresciallo Daloiso ed il vice brigadiere Cristiano Scantamburlo sono gli eroi di questo territorio e devono essere – rivolto ai ragazzi – il vostro punto di riferimento, attraverso i valori che ci hanno affidato e che a tutti noi compete tramandare".

Il primo cittadino ha ricordato come l’iniziativa assuma una duplice valenza, "quella di rendere omaggio alla memoria del maresciallo Daloiso, stimolando al tempo stesso voi alunni a riflettere sul ruolo fondamentale del carabiniere nella nostra vita quotidiana. Una figura che incarna numerosi principi, dai quali tutti noi possiamo e dobbiamo trarre esempio, dal senso del dovere, alla lealtà, dal coraggio alla fedeltà all’Arma, alla generosità d’animo". "E’ un’occasione per tramettere i valori del coraggio che viene dal cuore e voi – ha detto la dirigente Ines Cavicchioli parlando agli studenti – avete disegnato col cuore". Dopo le premiazioni, il corteo si è trasferito nella chiesa del Rosario per partecipare alla messa di suffragio e poi al cippo commemorativo, situato nel parco Daloiso, per la deposizione di una corona di alloro.

cla. casta.