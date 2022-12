Il ricordo della costumista Berselli Vestì Monica Vitti e Sophia Loren

Ferrara ricorda i quattro anni dalla scomparsa di una propria cittadina, Adriana Berselli (1928-2018), la "regina dei costumi del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta", morta il 23 dicembre 2018. Talento precoce, figlia della musicista d’avanguardia Egle (molto vicina a Filippo Tommaso Marinetti), si trasferì presto a Roma, per seguire la carriera del padre e qui ottenne una borsa di studio per accedere al Centro Sperimentale di Cinematografia, studiando a fianco di nomi come quello di Domenico Modugno e del concittadino Folco Quilici e insieme a eccellenti scenografi come Beni Montresor e Piero Poletto. Il suo profilo è tratteggiato dallo storico dell’arte Lucio Scardino in una pubblicazione appena uscita (‘Cinema, pittura, Ferrara. Quattro artisti ferraresi prestati alla settima arte’, La Carmelina edizioni) e approfondito insieme alle storie del pittore Roberto Melli, di Severo Pozzati, uno dei più importanti cartellonisti pubblicitari della prima metà del Novecento, e dello scultore, docente al Dosso Dossi, Laerte Milani, accomunati da una comune passione per il grande (e piccolo) schermo.

Berselli esordì nel 1953 come costumista di un paio di film comici con Tino Scotti e Umberto Spadaro e fu subito scelta da un celebre regista austro-tedesco, Georg Wilhelm Pabst per il suo ‘La voce del silenzio’. Per questa pellicola vestì attori come Aldo Fabrizi e Jean Marais. Un trampolino di lancio per la sua carriera che, negli anni, la portò ad essere il punto di riferimento per i costumi in film diretti, tra gli altri, da: Blasetti, Comencini, Freda, De Robertis, Risi, Camerini, Steno, fino al concittadino Michelangelo Antonioni che nel 1960 le commissionò gli abiti per il celeberrimo ‘L’avventura’. A lei quindi il compito di disegnare i vestiti di: Monica Vitti (con cui la collaborazione continuò a lungo, ad esempio anche per ‘Teresa la ladra’ e altri), Dominique Blanchard, Gabriele Ferzetti, Lea Massari. Sposatasi a Roma nel 1962 con Mario Sertoli, negli anni Berselli continuò la sua brillante carriera. In questi anni di grande fervore lavorò per attori come Sophia Loren, Ava Gardner, Burt Lancaster, Alida Valli.