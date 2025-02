Il ricordo della poetessa Meletti

Oggi alle 15 alla biblioteca comunale “L. Meletti” si terrà l’appuntamento “Ricordo poetico di Lorenza Meletti”, realizzato nel trentennale della scomparsa e in omaggio alla poetessa locale prematuramente deceduta cui la Biblioteca è intitolata. Dopo l’introduzione dell’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri, interverranno il poeta Fabrizio Resca e il presidente dell’associazione Bondeno Cultura, Daniele Biancardi. Il ricordo, organizzato dal Comune assieme alla Biblioteca e all’associazione Bondeno Cultura, si svolgerà con la gentile partecipazione de Il Patio dei Poeti. "Scomparsa il 30 gennaio 1995, dal 2002 a Meletti è stata giustamente intitolata la Biblioteca – tratteggia il ricordo Poltronieri –. Attraverso questo omaggio vogliamo contribuire a diffondere la conoscenza di una scrittrice e poetessa di Bondeno. Non sarà la sola iniziativa in sua memoria organizzata nel 2025, dal momento che coinvolgeremo anche le nuove generazioni".