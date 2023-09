Il ricordo di Don Minzoni ad ARGENTA: cittadinanza attiva nell'insegnamento di Don Minzoni In occasione del centenario della morte di don Minzoni, scuola e associazioni di volontariato si uniscono per discutere su tematiche di stringente attualità, come gli stereotipi di genere e le emergenze educative. Un'occasione per riflettere sull'importanza della collaborazione tra scuola e associazioni.