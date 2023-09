Il ricordo di Faggioli tra dialetto e cinema

Ricorre oggi il decimo anniversario della morte di Beppe Faggioli, figura di rilievo della compagnia dialettale Straferrara. La rilevò nel 1967 dopo la decisione del suocero Ultimo Spadoni di abbandonare, a ottant’anni, le scene. Di quest’ultimo sposò la figlia Rossana, nota come ‘Cici’, che ancora calca le scene con entusiasmo e che a 5 anni era chiamata la Shirley Temple italiana. A Beppe Faggioli la Straferrara deve un grande impulso e il merito di tenere sempre vivo nei ferraresi l’amore per il teatro dialettale. Sin dal suo ingresso negli anni Cinquanta nella compagnia, alternando il lavoro di panificatore a quello del teatro, Faggioli ebbe a constatare l’enorme interesse del pubblico verso tale genere di spettacolo. Una quarantina le commedie da lui rappresentate in numerosi spettacoli. Alla sua direzione artistica si deve anche la riscoperta di ‘La Castalda’, testo teatrale dei primi Novecento tratto da una pièce di Carlo Goldoni, che fu rappresentata nel 1993 al teatro Comunale.

Il suo volto è apparso anche in una quindicina di film , da quando nel 1957 interpretò la figura di ‘profumino’, che filava dietro a una ragazza già fidanzata nel film ‘Paternicilina’ di Adolfo Baruffi. Recitò, tanto per citare i suoi film più significativi, per Franco Rossi (Giovinezza giovinezza, 1969), Vittorio De Sica (Il giardino dei Finzi Contini, 1970), Leandro Castellani (Delitto di regime, 1973, sul caso Don Minzoni), Florestano Vancini (Amore amaro, 1974), Gianfranco Mingozzi (La vela incantata, 1982). E fu protagonista, nel ruolo di guardiano di un’azienda industriale di Comacchio nel film Le mosche in testa (1991). Un personaggio indimenticabile della scena ferrarese, il cui ricordo rimarrà sempre vivo non solo in città.

Paolo Micalizzi