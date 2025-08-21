Il ricordo di Marzola: "Storico cuoco dell’Ausl. Mancherà a tutti noi"

Il ricordo commosso di Alessandro Marzola. La comunità copparese è in lutto per la scomparsa dell’amato ‘cuoco’ dell’Ausl. Alessandro Marzola aveva 63 anni, nato e cresciuto a Copparo, fino al divorzio. Ora abitava da circa 16 anni a Comacchio con la compagna Floriana, che lo piange congiuntamente al figlio Diego e la sorella Alessandra. I funerali si sono tenuti il 16 agosto alla Basilica Concattedrale di Comacchio, molti gli amici e conoscenti presenti per l’ultimo saluto.

Alessandro Marzola ha sempre lavorato all’Ausl di Copparo ed era responsabile di tutte le mense, molte le amicizie che aveva a Copparo. Sandro, come era solito farsi chiamare da amici e colleghi della casa della salute, si è spento improvvisamente a soli 63 anni lasciando sgomento tra i dipendenti e i molti amici, oltre tutti i colleghi che lo hanno conosciuto in questi anni di lavoro, rimasti affranti ed esterrefatti. Tutti conservano il suo ricordo di un uomo buono, sorridente e sempre disponibile.

Molto commosso il ricordo pubblico che gli hanno voluto riservare gli amici e colleghi della casa della salute di Copparo, dove rimarrà indelebile il suo ricordo: "Amava il suo lavoro e per oltre 35 anni si è occupato della gestione delle mense della Ausl di Ferrara e lo ricordano in tanti. Amici con qualche capello bianco che hanno avuto modo di apprezzare le sue abilità culinarie quando lavorava presso la mensa dell’ex ospedale di Tresigallo e dipendenti che hanno avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo nel corso degli ultimi anni. C’è chi la mattina spera ancora di vederlo dietro al suo computer in attesa di inviare le ordinazioni o chi lo aspetta per offrirgli un caffè alle macchinette".

Mario Tosatti