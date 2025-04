Il ricordo di Oscar Massei: "Giocai contro il San Lorenzo. Lui era in tribuna a vedermi"

"Avrei tanto voluto incontrarlo, stringergli la mano, inchinarmi per poi fargli una domanda: il nome di quella grande ala sinistra che giocava nel San Lorenzo...". A collegare Oscar Massei, il màs grande della storia della Spal, con Jorge Mario Bergoglio ci sono sempre stati due fattori indissolubili: l’Argentina, terra natia, e il calcio. Il primo di Pergamino, classe 1934, il secondo di Buenos Aires, nato due anni più tardi. "La notizia della morte del Papa – spiega il calciatore indimenticabile, che a settembre ha festeggiato i suoi 90 anni davanti a una Sala Estense sold out, in occasione della presentazione del libro ’Oscar Massei, l’oriundo, il capitano, l’esempio’, scritto con Enrico Menegatti – mi ha lasciato senza parole. Con lui abbiamo perso non solo un grandissimo Papa ma allo stesso tempo un uomo enorme, una persona pratica, umile, disponibile con chiunque. Dovevamo incontrarci a Roma, ci speravo tanto, invece...". La voce si blocca, è l’emozione a vincere. Un lungo sospiro e poi ecco i ricordi, quelli più belli. Si torna indietro di circa 70 anni, al periodo 1953-1955. "Io giocavo al Rosario Central – spiega Massei –, società “forgiatore di campioni”, come canta l’inno che infiamma i cuori di tifosi e giocatori. Una squadra che lottava per la salvezza". Un club, scriverà nel suo libro, "nato come un dopolavoro per gli inglesi approdati in Argentina per costruire le ferrovie, l’inizio di un cammino sulle rive del rio Paranà che lo vide fare i fuochi d’artificio già da giovanissimo (nel ’55 fu il più giovane capocannoniere con 21 gol, ndr)". A differenza del San Lorenzo, la squadra del tifosissimo Papa Francesco, molto ambiziosa, costruita per stare lassù ai primi posti e per vincere. "Lui – continua Massei – veniva sempre allo stadio a vedere giocare i suoi beniamini e lo faceva accompagnato da suo padre. E sono sicuro che quando con il Rosario andammo a giocare proprio a Buenos Aires contro di loro, Bergoglio era seduto in tribuna a vedermi. Non so cosa darei per avergli stretto la mano una sola volta nella vita, non ho fatto in tempo". E proprio il club per il quale Jorge Mario Bergoglio tifava fin da bambino, domenica gli ha dedicato un saluto speciale: "Non fu mai uno qualunque e fu sempre uno di noi – scrive il San Lorenzo –. Tifoso del Cuervo da bambino e da adulto, come sacerdote e cardinale... Tifoso del Cuervo anche da Papa... Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c’è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclón. Addio, grazie e arrivederci! Saremo insieme per l’eternità". In quel San Lorenzo, ricorda ancora Massei, giocava "Oscar Basso, che poi arrivò a giocare anche in Italia. Con lui c’era anche quell’ala sinistra fortissima...". Oscar Silva, per caso? "Non ricordo, ma di certo era una delle prime domande che avrei voluto fare al Papa nella nostra chiacchierata sul calcio".

Nicola Bianchi