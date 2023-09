"Il ricordo di Ricci e Alberti, e del loro sacrificio"

Dinanzi al cippo che ne ricorda il sacrificio, in via Marchi a Copparo, ieri mattina si è tenuta la commemorazione del 79esimo anniversario della fucilazione di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti, avvenuta il 25 settembre 1944. Alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti di associazioni combattentistiche e cittadini, è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento, che sorge a pochi metri dal punto esatto dove i due copparesi furono uccisi dai tedeschi. Il presidente della sezione Anpi ‘Carlo Sartori’ di Copparo, Ugo Selmi, ha ricordato il tragico episodio avvenuto nel pomeriggio di 79 anni fa, in cui due giovani copparesi furono "trucidati dalla follia e dal fascismo nazifascista e con il loro sacrificio hanno contribuito alla nostra libertà. Noi tutti abbiamo il dovere nel presente di ricordare il passato, per preservare in futuro la libertà ottenuta anche con il sangue di questi ragazzi innocenti". Selmi ha evidenziato anche l’importanza di promuovere e sviluppare iniziative in collaborazione e consultazione permanente, al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le scuole volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione Repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale". Il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha ringraziato quanti hanno partecipato alla cerimonia e espresso un sentito pensiero in ricordo dei due giovani copparesi: "A Idris, come a Silvano, non è stato dato di realizzare i sogni, di avere dei nipoti e dei pronipoti a cui raccontare la determinazione e l’impegno che sono stati necessari per abbattere il totalitarismo e per far trionfare i valori della democrazia. Ma non hanno mai smesso di parlarci, di testimoniare la fermezza con cui si debba perseguire la realizzazione di un mondo giusto, la volontà con cui si debbano coltivare i principi di pace e uguaglianza".

v. f.