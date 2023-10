Il ricordo di un amico in musica. Il Trio Chagall sbarca all’Abbado

Prosegue la programmazione cameristica della stagione 20232024 di Ferrara Musica con il concerto in programma oggi alle 20.30. Il Trio Chagall sarà ospite del teatro ‘Claudio Abbado’. Sarà protagonista del secondo appuntamento del nuovo progetto di musica da camera incentrato su tre Trii “alla memoria”, tre brani scritti da grandi compositori russi come Čajkovskij, Rachmaninov e Šostakovič, per commemorare la scomparsa di tre amici a cui erano molto legati.

Dopo il concerto del Soleri Trio che ha eseguito il Trio op. 50 di Rachmaninov, scritto in memoria di Čajkovskij, che era stato suo mentore, il Trio Chagall suonerà il Trio elegiaco scritto dallo stesso Čajkovskij in memoria di Nikolai Rubinstein, già direttore del Conservatorio di Mosca. Infine l’11 gennaio il Trio Pantoum interpreterà il Trio op. 67 composto da Šostakovič nel 1944 per ricordare Ivan Sollertinskij, uomo di cultura e critico musicale suo grande amico. Il concerto prende il via con il Trio con pianoforte n. 1 di Šostakovič, originariamente intitolato “Poème” e dedicato a Tatyana Glivenko, la sua prima fidanzata. Fu scritto dal compositore nel 1923, allora sedicenne, mentre si trovava in convalescenza in Crimea per curare la tubercolosi; nel 1924, volendo trasferirsi dal Conservatorio di Leningrado a quello di Mosca, Šostakovič lo eseguì assieme al violinista Vladimir Vlasov e al violoncellista Klevensky per essere accettato nella classe di composizione di Myaskovsky. II programma prosegue con il brano il Trio in la minore op. 50 per violino, violoncello e pianoforte di Čajkovskij, composto a Roma tra il novembre del 1881 e il gennaio del 1882, come immediata reazione alla notizia della morte di Nikolaj Rubinstein, pianista e didatta, suo amico intimo e sostenitore, fratello del più celebre Anton. Biglietti da 3 a 25 euro. Il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli allievi di Conservatorio.